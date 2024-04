Veneto e Lombardia: oltre 13 milioni di incentivi per le imprese

Veneto e Lombardia aprono i cordoni della borsa e mettono sul tavolo 13 milioni per la mobilità green delle imprese: dalle cargo bike ai camion. Attenzione non ci sono quote per i veicoli elettrici. Si corre così il rischio che i contributi vadano in gran parte ai motori termici quindi inquinanti come succede per l’ecobonus nazionale. Insomma gli incentivi rischiano di finire più sulla mobilità tradizionale che su quella a emissioni zero.

Il Veneto finanzia tutte le motorizzazioni Ai furgoni elettrici fino a 8 mila euro

Il bando regionale è partito il 15 aprile e c’è tempo fino al 14 giugno 2024 per presentare la domanda. C’è da correre.

Chi sono i beneficiari? Micro, Piccole e Medie Imprese venete.

Cosa finanzia? Ecco i sistemi di propulsione ammessi: Elettrico/Idrogeno, ibrido, Bifuel (Metano, benzina/metano e benzina/GPL),tradizionale (Benzina, Diesel).

Obbligatorio rottamare un veicolo aziendale (M1, N1) per il trasporto di persone o merci, con alimentazione a benzina o bifuel fino a Euro 4 incluso e con alimentazione diesel fino ad Euro 5 incluso.

Quanto valgono gli incentivi

Il contributo per l’acquisto di un veicolo di categoria N1 ovvero commerciale per il trasporto merci può variare secondo il peso da 7 a 8mila euro per un mezzo elettrico. Varia, invece, da 5.500 a 4000 euro per l’ibrido e da 4mila a 2mila per Bifuel e tradizionale.

La tabella con tutti i numeri

Per la categoria M1 i contributi sono simili. Si arriva a 7mila euro per l’elettrico, ma ben 6mila per l’ibrido fino a scendere a 2mila per i motori tradizionali (in ogni caso Euro 6).

La tabella con tutti i numeri

Attenzione: Per entrambe le linee, l’entità effettiva del contributo erogato sarà maggiorata del 10% per le Piccole Imprese e del 20% per Micro. Non male.

Ancora attenzione. “I contributi previsti dal presente bando non sono cumulabili con altri aiuti pubblici concessi per gli stessi costi ammissibili. E’ invece consentito il cumulo con altri aiuti in “de minimis” per costi sostenuti diversi da quelli incentivati dalla presente misura nonché con le altre agevolazioni statali che siano misure generali inquadrate dallo Stato come non rilevanti ai fini della disciplina aiuti“.

Questa la dotazione finanziaria complessiva: Linea A: 4 milioni; Linea B 2 milioni e 908 mila euro.

Per conoscere tutta la documentazione da preparare e presentare, i metodi di invio e quelli relativi al calcolo punteggio per accedere alla graduatoria cliccate sul link di Unioncamere Veneto.

In Lombardia sei milioni e si incentivano anche cargo bike e camion

Manca ancora la data di avvio, ma conosciamo tutto del bando regionale lombardo, sono sei milioni divisi tra 2024 e 2025, che gestirà Unioncamere.

Come per il Veneto i contributi sono riservati a Micro, Piccole e Medie Imprese lombarde. Attenzione il “contributo rientra all’interno degli Aiuti di Stato alle imprese e il regime di assegnazione è quello in De minimis“. Anche in questo bando si finanziano motori endotermici che pur Euro 6/D restano pur sempre inquinanti. Si corre anche qui la beffa di ridurre le emissioni ma in modo limitato rispetto ad un bando dedicato a soli veicoli elettrici. Scelta fatta in Emilia Romagna in un bando per gli ambulanti (leggi qui).

Rispetto al Veneto si finanzia un’ampia gamma di veicoli – è possibile presentare fino a quattro domande – a partire dalle cargo bike fino ai camion.

Qui tutte le categorie con gli importi massimi e sotto la scheda di sintesi: ecargo bike (2500€), motocicli (1500€), quadricicli (4000€) e veicoli M1 (4000€) M2 (15.000€) M3 (30.000€) N1 (8000€) N2 (12/15000€) N3 (30.000€).

La tabella per i mezzi elettrici

Incentivi generosi anche agli endotermici

I motocicli e i quadricicli si finanziano solo se elettrici mentre le auto (categoria M1) endotermiche ricevono un contributo solo se, come si legge nel bando, sono ad uso speciale.

Generosi gli incentivi per le categorie N e M che riguardano furgoni e mezzi pesanti. Per esempio N 3 e M3 possono superare i 20mila euro. Naturalmente si tratta di mezzi con prezzi elevati.

La tabella per i mezzi endotermici

Non conosciamo i tempi e i metodi di partecipazione al bando, ma al link della Regione Lombardia è possibile avere più informazioni sulla gestione del bando e scaricare le delibere di giunta.

