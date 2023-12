Zero Motorcycles estende a 5 anni la garanzia

Su tutti i modelli 2024 Zero Motorcycles porterà la garanzia da 2 a 5 anni, garanzia sia sulle parti sia sul pacco batterie.

L’idea dell’azienda californiana è quella di togliere ogni preoccupazione a chi ancora è indeciso se passare all’elettrico. E per farlo quale miglior modo se no garantire i propri prodotti cinque anni? Sulle moto della gamma 2024 si aggiungono quindi tre anni ai due di legge: più del doppio!

Fino a oggi Zero offriva la garanzia di cinque anni solamente sulle batterie e i canonici 2 per il resto. La nuova garanzia “Zero Warranty” invece comprende anche tutte le altre parti (tra cui il motore, il telaio, la forcella, l’ammortizzatore posteriore, l’impianto frenante, le ruote e le componenti elettriche, nonché gli accessori Zero approvati e installati da un concessionario autorizzato al momento dell’acquisto).

In caso di vendita, la garanzia è trasferibile anche al nuovo proprietario e questo indiscutibilmente è un bell’incentivo al mercato dell’usato elettrico.

Il programma di garanzia è sottoscritto dalla compagnia di assicurazioni Real Garant, parte del Gruppo Zurich Insurance, e si applica a tutti i clienti che acquistano un modello 2024 di Zero attraverso una concessionaria autorizzata. I modelli saranno: Zero FX, FXE, S, DS, SR, DSR, SR/F, SR/S e DSR/X MY24. Anche alcuni veicoli MY2023 potranno beneficiare da subito dell’estensione di 5 anni (per informazioni su questa opportunità consultare le concessionarie Zero Motorcycles).

Umberto Uccelli, Vice President e General Director di Zero Motorcycles EMEA ha dichiarato: “Questa estensione di garanzia è un tangibile e significativo segnale della fiducia che Zero Motorcycles ripone nella qualità e nell’affidabilità delle proprie motociclette. Dimostrando impegno verso i propri clienti, l’azienda offre un’estensione che va oltre la norma, confermando la certezza della solidità e delle prestazioni delle moto Zero”.

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –