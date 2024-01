Zero in India con Hero MotoCorp. Quattro nuove moto in arrivo

Zero Motorcycles punta sul fiorente mercato indiano. Svelati i piani futuri della collaborazione tra l’azienda californiana e il gruppo Hero MotoCorp. Al via una piattaforma elettrica condivisa, con quattro moto in uscita entro il 2026.

Si fa sempre più concreta la sinergia tra Zero Motorcycles e Hero MotoCorp. L’unione di intenti che da qualche tempo ha avvicinato (con importanti investimenti) l’azienda californiana al colosso indiano, con l’obiettivo di collaborare nel campo della mobilità elettrica su due ruote, a quanto pare porterà a risultati tangibili già nel breve periodo.

Si parla della nascita di una vera e propria piattaforma elettrica condivisa, dalla quale usciranno, nel prossimo biennio, quattro nuovi modelli di moto a zero emissioni da lanciare sul mercato indiano.

Le moto Zero-Hero: tecnologia e prezzi bassi

Questo almeno è quanto trapela dal recente rapporto Investor Interaction di Hero MotoCorp, pubblicato da alcuni media automobilistici indiani.

L’unione delle forze tra Zero ed Hero dovrebbe svilupparsi in due fasi. Nella prima verranno sviluppati due modelli di moto elettriche ad alte prestazioni, entrambi supportati dalla stessa tecnologia, ma con stili di carrozzeria diversi. Successivamente, la partnership darà alla luce altre due motociclette elettriche però di fascia media, con prestazioni più adatte ai principianti.

Per i primi due modelli ad alte prestazioni il lancio dovrebbe avvenire già entro il 2025. Con ogni probabilità non saranno moto performanti come le Zero attuali, dal momento che sul mercato indiano per “alte prestazioni” vengono considerate potenze già a partire 25 CV o con motori da 200 cc. Plausibile, quindi, che al pubblico indiano verranno proposte moto con tecnologie avanzate e prestazioni vicine ai modelli Zero ma ad un prezzo molto più accessibile.

Ancora non è chiara la scelta della tipologia dei modelli, ma la sensazione è che si punti su una gamma eterogenea, marchio di fabbrica di Zero.

Oltre gli scooter Vida V1

Al di là dai chiari intenti di espansione di Zero, per Hero MotoCorp la collaborazione con uno specialista nel campo della mobilità elettrica su due ruote potrà fare solo bene.

Il gruppo indiano ha già iniziato un suo personale percorso green lanciando di recente il suo primo scooter elettrico con il marchio Vida. Il V1 sta avendo successo anche grazie al prezzo super competitivo (meno di 2.000 euro).

La nuova partnership aiuterà Hero ad alzare l’asticella delle proprie ambizioni e, inoltre, conferma come il mercato indiano – asiatico in generale – sia sempre più terreno di attrattiva e sperimentazione green per molti produttori occidentali.

Seguiremo con interesse gli sviluppi.