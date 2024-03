Yamaha si lancia sul cross elettrico: ecco il primo brevetto

Yamaha guarda con interesse al motocross elettrico. Depositata la richiesta di brevetto per un innovativo sistema di propulsione adatto alle competizioni di cross. A quando il debutto?

Sarà un caso ma la notizia arriva proprio a pochi giorni dall’annunciata nascita di una nuova categoria full electric nel mondo delle competizioni motocross: la MXEP. Un fulmine a ciel sereno – in realtà non poi così sorprendente – che a quanto pare ha già messo in moto lo spirito competitivo dei costruttori che su questo segmento intendono puntare. Yamaha in primis, stando a quanto scovato dai colleghi di CycleWorld.

La Casa di Iwata ha infatti depositato un brevetto di moto da cross elettrica che rivela alcuni dettagli importanti sul sistema di propulsione, con specifiche innovative per renderlo quanto più funzionale alle competizioni su terra.

Più energia, più coppia

Per la sua prima moto di settore, Yamaha si sarebbe focalizzata su una trasmissione ad hoc, capace di migliorare la trazione e amplificare ulteriormente la coppia.

L’innovazione chiave gira attorno all’integrazione di uno “smorzatore di torsione”, costituito da due rotori collegati a molle e montati coassialmente tra il motore elettrico e la trasmissione. Il dispositivo, di fatto, funge da accumulatore di energia istantanea: i rotori fanno da isolamento tra le variazioni di velocità del motore e della ruota posteriore, mentre le molle immagazzinano energia.

Il risultato dovrebbe portare ad avere una forza supplementare alla ruota posteriore in fase di accelerazione rapida, che ben si adatta agli stili di guida aggressivi del cross. Un miglioramento nelle performance ottenuto senza mettere a repentaglio dimensioni e pesi del mezzo.

Pronta per il Campionato di cross elettrico?

Il brevetto non rivela molto di più oltre al sistema propulsivo, quindi si può solo ipotizzare come sarà il design della prossima motocross elettrica Yamaha. E’ molto probabile che l’intelaiatura venga ripresa dalla TY-E, moto da trial che i giapponesi hanno sviluppato utilizzando un telaio monoscocca in fibra di carbonio.

Sono ancora avvolti nel mistero anche i tempi di realizzazione di un eventuale primo prototipo. Siamo però certi che se la MXEP sarà ufficializzata a partire dal 2026, Yamaha si farà trovare pronta.

– Iscriviti a newsletter e canale YouTube di Vaielettrico –