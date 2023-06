A due anni dal lancio, la XEV Yoyo riceve un pesante aggiornamento; nella versione 2023 migliorano confort, prestazioni ed efficienza energetica. L’autonomia aumenta del 30%.

La Yoyo è uno dei veicoli elettrici di maggior successo. In soli due anni ha saputo conquistare il 25% del mercato dei quadricicli. Un risultato ottenuto grazie a una combinazione di fattori che la rendono uno dei mezzi più apprezzati per il commuting leggero. Innanzitutto nelle dimensioni di una microcar è in grado di garantire un sensazione di guida da automobile “vera”. Di una city car ha poi anche tutte quelle caratteristiche che non fanno pensare immediatamente a un compromesso. E’ dotata infatti di aria condizionata, ABS e di una discreta tecnologia di bordo. Persino il bagagliaio non è male: 180 litri.

Il m.y. 2023 ha mantenuto i punti di forza e ha fatto tesoro di tutti i consigli degli utenti. Svelata al Salone Internazionale dell’Automobile di Parigi dello scorso ottobre 2022, la nuova Yoyo arriva in quattro versioni: Easy, City, Tech e Premium, dotate di diversi optional pensati per rispondere all’esigenze dei diversi utenti.

Cosa cambia?

«Sospensioni, scocca, qualità dei materiali interni, infotainment e powertrain sono completamente rinnovati – spiega Andrea Campello CEO di XEV Trade -, mentre la batteria, più potente, consente un aumento dell’autonomia di oltre il 30%». Nella nuova Yoyo cambia il confort di guida grazie a nuovi sedili e a un sistema di condizionamento rivisto e migliorato. Anche il display è nuovo e, a seconda delle versioni, cresce in dimensioni e fruibilità.

«Si può pensare a YOYO come a una sorta di elettrodomestico della mobilità – continua Andrea Campello -, capace di rendere più piacevoli e pratici gli spostamenti urbani per cui è pensata, ma al contempo versatile per un uso anche extraurbano, oltre che trasversale per aziende e privati e per tutta la famiglia, essendo guidabile dall’età di 16 anni».

Una Yoyo per tutti

Come detto, le versioni sono quattro e sono state pensate per rispondere a diverse esigenze.

La Yoyo Easy, il modello d’ingresso, è dotata di schermo 7” con una nuova interfaccia e nuovo attacco per il telefono. È disponibile nelle colorazioni Pure White e Space Black a un prezzo di 16.990 €.

La Yoyo City ha uno schermo più grande e touch da 10”. Supporta Apple Car Play e Android Auto. È in vendita a partire da € 17.970 nelle colorazioni Pure White, Space Black e Urban Grey e nelle sgargianti Fresh Lime e Electric Blue.



Yoyo Tech introduce lo sterzo elettrico che combinato a dimensioni ridotte e un raggio di sterzata di 4 metri, in città fa la differenza. È venduta nelle colorazioni Urban Grey, Midnight Blue, Mochaccino e nella super trendy Crushed Mint a € 18.860.