WiderCat 92: catamarano ibrido solare tutto italiano

Futuro elettrico per il piccolo diportismo, ma anche per le imbarcazioni medio grandi, con soluzioni, seppur parziali, anche italiane che si vedono a bordo del WiderCat 92, un nuovo catamarano ibrido. Due motori elettrici da 500 kW ciascuno, due generatori da 349 kW e 150 metri di pannelli solari. Made in Fano, nelle Marche.

Sistema di propulsione con 30 batterie

WiderCat 92 è un catamarano lungo 28 metri, largo 12 che può ospitare otto passeggeri, più quattro di equipaggio, e con velocità massima di 15 nodi. E’ il primo di una serie di multiscafi che saranno prodotti e varati al Wider Vision Hub di Fano nelle Marche.

Il sistema di propulsione è un ibrido dotato di due motori elettrici da 583 kW ciascuno dedicati alla propulsione e di due generatori da 390 kW FPT.

L’alimentazione dei motori è data da 30 batterie LiFePO4 (Litio-Ferro-Fosfato) per 300 kWh gestite da un battery management system “che assicura un monitoraggio continuo dei parametri operativi, facilitando il bilanciamento intelligente della carica“.

L’autonomia offerta dai generatori

I generatori, assicurano dall’azienda, riducono il consumo di carburante e permettono la navigazione in modalità ZEM (Zero Emission Mode) con un’autonomia di 27 miglia nautiche a 6 nodi con un’autonomia di 12 ore con la sola alimentazione a batteria, senza carica. Oppure un’autonomia di 14 ore quando alimentati dalla batteria all’ancora. Si garantisce il funzionamento dei servizi di bordo e zero emissioni locali nei contesti più antropizzati come i porti.

In modalità crociera alla velocità di 8 nodi offre un’autonomia di oltre 1600 miglia nautiche. A 6 nodi annuncia il cantiere. “Può raggiungere fino a 2.400 miglia nautiche grazie al Wider Serial Hybrid System”.

A bordo 150 m² di pannelli solari

I 150 metri quadri di pannelli solari installati su WiderCat 92 integrano la produzione di energia che viene accumulata nelle batterie.

L’unità 1 del WiderCat 92 dispone di due cabine vip e una cabina ospiti doppia con letti gemelli situate sul ponte inferiore nei due scafi. Il ponte principale ospita una spaziosa suite, completa di una lounge privata sul ponte di prua, occupando quasi la metà dello spazio complessivo. Anche la cucina è posizionata sul ponte principale.

Una barca di lusso frutto della collaborazione tra Luca Dini Design e il Centro Stile Wide dove i cantieri italiani eccellono e danno linfa all’industria navale. La fase di allestimento del WiderCat 92 sarà completata a Fano prima di procedere con le prove in mare e la successiva fase di collaudo.

