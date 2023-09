Webinar sulla ricarica/ Chiedetelo a LEKTRI.CO (e avrete un regalo)

Nuovo appuntamento, martedì 19 settembre, con i nostri webinar sul futuro della ricarica in vista di E-Charge (Bologna 16-17 novembre). Protagonista è il produttore di wallbox LEKTRI.CO (qui il sito), realtà nata nel 2017 come spin-off di una consolidata azienda di telemetria e tracking di autoveicoli e flotte aziendali fondata da Claudio Suma.

Per l’occasione LEKTRI.CO ci ha riservato una sorpresa: a tutti i partecipanti che, a fine evento, compileranno un quiz riassuntivo sui contenuti del webinar sarà concesso uno sconto del 30% sull’acquisto di un caricatore 1P7K EM (nella foto qui accanto). Chi totalizzerà il punteggio più alto rispondendo correttamente alle domande riceverà in premio un dispositivo di ricarica.

L’evento, moderato da Massimo Degli Esposti, co fondatore di Vaielettrico, è rivolto principalmente agli addetti ai lavori (installatori, rivenditori, progettisti), ma è aperto anche al pubblico consumer. Tutti potranno rivolgere domande via chat ai relatori.

Il motto di LEKTRI.CO? Semplicità

Nel panorama sempre più affollato dei produttori di wallbox LEKTRI.CO si distingue per l’attenzione alla semplicità. Semplicità nell’installazione, semplicità nell’esperienza d’uso del cliente privato, semplicità nella gestione della reportistica per le utenze condivise.

Come spiegheranno in diretta Luigi Gaudiano, channel sales manager Italia e Andrea Talpo, business development manager, LEKTRI.CO mette in campo tecnologie d’avanguardia, pur a prezzi alla portata di tutti.

Fin dalla nascita, LEKTRI.CO ha pensato alla ricarica dei veicoli elettrici come parte di un sistema energetico domestico, integrato ed efficiente . Ma traguardando al futuro prossimo, sta già sperimentando un’ integrazione più vasta per una gestione delle ricariche private coordinata con le esigenze e le disponibilità della rete, ottimizzando i carichi e lo sfruttamento dell’energia prodotta da fonti rinnovabili.

Integrazione a 360 gradi con casa, azienda e rete

Per le ricariche semi pubbliche e condivise in strutture ricettive, ristoranti, centri commerciali, parcheggi pubblici e aziendali e grandi condomini LEKTRI.CO offre la possibilità di monetizzare il servizio di ricarica a pagamento con un prodotto chiavi in mano comprensivo di installazione tramite partner e gestione dei flussi di ricarica. Tutto a proprio carico.

La partecipazione al webinar è gratuita, previa iscrizione a questo link. Tutti i partecipanti potranno rivolgere domande scritte ai due relatori tramite chat e riceveranno al proprio indirizzo mail le slides di presentazione e materiale tecnico-informativo sui prodotti della gamma LEKTRI.CO che saranno esposti il 16-17 novembre nello stand dell’azienda a E-Charge.

Come già accennato, i partecipanti riceveranno anche il link a un quiz di sintesi dei contenuti illustrati durante il webinar. Compilandolo si avrà diritto a uno sconto del 30% sull’acquisto dei dispositivi LEKTRI.CO. Chi fornirà le migliori risposte avrà in premio un caricatore 1P7K EM.

