Ci sono wallbox programmabili per sfruttere le tariffe migliori?

Ci sono sul mercato wallbox programmabili per ricaricare l’auto nelle fascie orarie di maggior favore? Inviate i vostri questiti a info@vaielettrico.it

In attesa della mia nuova Dacia Spring Extreme…

“S “S

Vorrei sapere se è possibile -tramite idonea wallbox domestica – effettuare la ricarica RITARDATA, in modo da programmare la stessa nelle ore notturne di minor costo ( dalle ore 11 alle ore 6) „ . f.mossberg

La risposta è sì, ma nella gamma medio-alta

Risposta- Molte delle wallbox in commercio sono programmabili per avviare la ricarica nelle fascie orarie più convenienti. La funzione che a lei interessa, però, è presente in prodotti di gamma medio alta. Molte delle wallbox in commercio sonoper avviare la ricarica nelle. La funzione che a lei interessa, però, è presente in prodotti di gamma medio alta.

Alcune posso essere gestite anche da remoto, con il cellulare, utilizzando App che consentono di avviare o interrompere la ricarica in qualsiasi momento con un semplice comando.

Un’occhiata al nostro listino, ma non l’installi “fai da te”

presenti nei modelli un pò più costosi con prezzi di listino che vanno dagli 800-900 euro a salire. Per farsi un’idea può consultare installatori qualificati che possono indicarle il modello più adatto. Ovviamente queste sono funzionicon prezzi di listino che vanno dagli 800-900 euro a salire. Per farsi un’idea può consultare il nostro listino interattivo 8Vedi foto qui sopra). Tutte le principali marche europee dispongono di una rete diche possono indicarle il modello più adatto.

Sconsigliamo invece l’installazione fai da te: la ricarica di un’auto elettrica richiede che l’impianto elettrico a monte della wallbox sia in buone condizione e correttamente dimensionato per una richiesta di energia non trascurabile e soprattutto prolungata.