Una wallbox per la mia Bmw X1xdrive 30e plug-in?

Che wallbox installare per ricaricare più velocemente possibile una Bmw X1xdrive 30e plug-in in garage? Lo chiede Marco, Vaielettrico risponde. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

Vorrei ricaricare in meno di 2 ore

“Possiedo una Bmw X1xdrive 30e acquistata nell’estate scorsa. Ricarico la batteria da 15 KW con la presa domestica con contatore da 4,5 KW e poche volte alle colonnine.

Mi interessa una Wallbox da installare nel mio garage possibilmente da 22 w che mediamente ricarica la mia auto in 2 ore anziché in 8.

Tutte la wallbox vanno bene per la sua Bmw X1xdrive 30e plug-in

Risposta-Vaielettrico si occupa prevalentemente di veicoli 100% elettrici e non testa solitamente veicoli elettrici plug-in come il suo. Vediamo dalle caratteristiche tecniche ufficiali della casa che la potenza massima di ricarica accettata dalla Bmw X1xdrive 30e plug-in in corrente alternata (AC) è di 7,4 kW. Perciò qualsiasi dispositivo di ricarica che erogasse anche 22 kW non accorcerebbe i tempi di ricarica in ambiente domestico. Tanto più che il suo contratto da 4,5 kW monofase non permette di erogare nemmeno il massimo accettato dalla sua auto.

Quindi la scelta della wallbox da installare non è un problema di potenza: tutte erogano fino a 7,4 kW in monofase, mentre per le potenze superiori si deve necessariamente passare alla trifase, modificando il contratto con il fornitore.

Potenza a parte, può trovare wallbox più sofisticate che integrano sistemi di bilanciamento dei carichi, connessione internet che permette la gestione da remoto, dialogo con l’inverter dell’impianto fotovoltaico per ottimizzare l’autoconsumo dell’energia prodotta.

