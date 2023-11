Wallbox in condominio: tutto predisposto, meglio di così…

Jacopo è fortunato: vuole installare una wallbox nel garage privato del suo condominio già dotato di tutto ciò che prevede la normativa prevenzione incendi. Ha alcuni dubbi ma assolutamente infondati. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

“H “H o bisogno di un informazione sicura e precisa, nel mentre aspetto l’arrivo della mia auto elettrica nuova, riguardo l’installazione di una wallbox nel garage privato del mio condominio.

Premessa:

– il box è privato e alimentato da una linea collegata direttamente al mio contatore.

– non abbiamo fotovoltaico.

– abbiamo una cpi e i garage sono già sotto una bobina di sgancio di sicurezza.

– ho già la conformità dell’impianto elettrico, consegnatami tempo fa in fase di rogito.

– ho intenzione di installare una wallbox che supporta fino a 7,4kw ma di aumentare solo a 4,5kw la potenza, non ho bisogno di modificare l’impianto perché supporta già la 4,5 kw con sezione cavi e sicurezze già in normativa.

Regole confuse, un dubbio mi assale

Ho parlato con un amico che di professione fa l’elettricista civile e mi ha confermato che non devo fare nulla se non installare la wallbox in normativa. Nessuna nuova certificazione dell’impianto, nessuna richiesta e nessuna comunicazione per la cpi perché non sussiste nessuna modifica sostanziale dell’impianto.

Però, leggendo in internet ho visto che esiste una giungla di voci diverse riguardo l’installazione, dei permessi ecc. Anche da articoli sul vostro sito.

Volevo sapere dal vostro punto di vista cosa ne pensate. Anche perché non concepisco il fatto che le normative portino le persone a utilizzare il “carichino” il quale utilizza una shucko, molto pericolosa su tempi lunghi di assorbimento, invece di facilitarti all’uso di una wallbox decisamente più sicura.

L’altra domanda invece riguarda le wallbox portatili. In questo caso non devo chiedere assolutamente nessun permesso o altro, giusto? „ Jacopo da Provincia di Como

Tranquillo Jacopo, deve solo scegliere la sua wallbox

Risposta- Confermiamo quello che le ha detto il suo elettricista: lei non deve fare altro che acquistare una wallbox e farla installare da un installatore che certificherà il lavoro. Qui trova in nostro listino interattivo delle principali wallbox reperibili sul mercato. Confermiamo quello che le ha detto il suo elettricista: leiche acquistare una wallbox e farla installare da un installatore che certificherà il lavoro. Qui trova in nostrodelle principali wallbox reperibili sul mercato.

Visto che l’impianto a monte della wallbox è già a norma, tutta l’operazione si può fare in 15 minuti.

Non ci è chiaro cosa intenda per wallbox portatile. Forse il normale “carichino” dotato però di presa industriale blu? Non ci è chiaro cosa intenda per wallbox portatile. Forse il normale “carichino” dotato però di presa industriale blu?

Qui la questione è controversa: secondo alcune interpretazioni un impianto del genere non rispetta la normativa cpi, che parla esplicitamente di “dispositivo di ricarica dedicato”.