Wallbox Chargers, la ricarica dalla casa all’autostrada

Per chi non avesse potuto seguire il nostro webinar del 12 settembre scorso con Wallbox Chargers, ecco il resoconto video dell’evento, disponibile sul nostro canale YouTube

Wallbox Chargers (qui il sito), giovane azienda spagnola ormai tra i leader europei nella produzione di caricatori per vetture elettriche, ha presentato in anteprima ai lettori di Vaielettrico le novità che porterà a Bologna, alla prime edizione della fiera E-Charge in calendario per il 16-17 novembre.

Vaielettrico è media partner della manifestazione e sarà presente con alcuni eventi in via di definizione. E-Charge è la prima manifestazione in Italia interamente dedicata alla ricarica dei veicoli elettrici. Sarà il punto di riferimento della filiera per incontrarsi e fare business. Nonchè vetrina di innovazione tecnologica per l’intero comparto. E’ patrocinato da MOTUS-E, UNRAE, AITMM, ASSODEL, ANIE, ANIASA, RSE e Euromobility.

Wallbox Chargers da record. In Italia già venduti 400 caricatori ultrafast Supernova

Frattanto Wallbox Chargers ha annunciato di aver raggiunto alcuni traguardi ambiziosi. Ha venduto infatti ad oggi 500 mila caricatori in tutto il mondo e ha raggiunto un milione di utenti sulle sue piattaforme software myWallbox ed Electromaps.

L’ultimo prodotto lanciato dell’azienda, il caricatore ultrafast DC Supernova, solo in Italia ha già raggiunto le 400 unità, contribuendo al potenziamento dell’infrastruttura di ricarica pubblica.

«In soli sei anni _ ha dichiarato Enric Asunción, CEO e co-fondatore _ Wallbox ha effettuato 45 milioni di sessioni di ricarica e gestito 681 GWh di energia. Questi numeri si traducono in 4 miliardi di chilometri percorsi in auto, equivalenti a circa 10 viaggi di andata e ritorno su Marte».

Ospiti del nostro webinar Alex Corazzari, country manager Italia e Roberto Fauda, pre sales engineer. Hanno illustrato le caratteristiche dei più evoluti prodotti Wallbox per la ricarica domestica: Quasar 2, caricabatterie bidirezionale, e Pulsar PRO, per gli spazi condivisi semipubblici. Cioè luoghi di lavoro, condomini e stazioni di ricarica.

Pulsar Plus in omaggio con i modelli EV Nissan

Proprio il caricatore più venduto della gamma Wallbox, Pulsar Plus, è oggetto di una promozione lanciata oggi da Nissan. Sarà compreso nel prezzo di tutti i suoi modelli BEV. Inolte Nissan, attraverso un accordo con Enel X, regala a tutti i clienti che acquisteranno le sue auto elettriche entro il 31 marzo 2024 10.000 km di ricarica gratuita free EV NISSAN. I clienti ricevono un voucher con credito di 160kWh al mese, da utilizzare presso le infrastrutture di ricarica pubblica di Enel X, utilizzando l’app Enel X Way.