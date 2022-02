Volvo Trucks prima negli e-camion: nel 2030 saranno metà della flotta

Il settore internazionale degli autotrasporti elettrici sta attraversando una fase di forte crescita delle vendite e l’Europa guida l’avanzata.

Più 193% in Europa: la Svizzera è la regina

Le statistiche del gruppo di analisi di mercato IHS Markit evidenziano come nel 2021, in Europa (esclusa la Gran Bretagna), siano stati immatricolati ben 346 veicoli elettrici di peso superiore alle 16 tonnellate, con un aumento del 193% rispetto al 2020. I paesi europei con il maggior numero di immatricolazioni di veicoli elettrici sopra le 16 tonnellate sono Svizzera (77), Norvegia (56), Svezia (47) e Paesi Bassi (42). Seguono la Germania con 37 e la Francia con 25. L’Italia, con 9 camion a batteria venduti, è solo nona

«Anche se i volumi sono ancora bassi, stiamo assistendo a una rapida crescita dell’interesse in Europa, in America del Nord e in altri parti del mondo. Sono convinto che offrire trasporti elettrici a zero emissioni stia diventando un vantaggio competitivo fondamentale» ha dichiarato Roger Alm, presidente di Volvo Trucks.

Tre nuovi Volvo Trucks in autunno

Volvo Trucks ha avviato la produzione in serie di veicoli elettrici nel 2019, ed è stata uno dei primi produttori di camion al mondo a farlo. Quando il prossimo autunno inizierà la produzione dei modelli elettrici di Volvo FH, Volvo FM e Volvo FMX, l’azienda svedese disporrà della più completa e vasta gamma elettrica nel settore degli autotrasporti a livello mondiale. L’obiettivo è raggiungere con l’elettrico la metà delle proprie vendite totali di veicoli entro il 2030.

«Con la nostra ampia gamma di veicoli elettrici, sarà possibile elettrificare quasi la metà dei trasporti pesanti su strada. Questa proporzione aumenterà ancora di più con la crescita dell’autonomia dei veicoli elettrici e con il perfezionamento delle infrastrutture di ricarica per i veicoli pesanti» ha concluso Alm.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it