VOLVO C40 SINGLE MOTOR ULTIMATE

Anno: ottobre 2022 km: 19.000

Città: n.d.

Prezzo: 45.000 trattabili

Volvo C40 in vendita, Volkswagen ID.4 venduta. Due lettori ci scrivono: Rudi per proporre la sua auto, Antonio per ringraziare dell’aiuto a piazzare il suo Suv.

Volvo C40 in vendita: “Ecco perché ho deciso…”

“È da circa 2 anni che vi seguo e condivido molte delle vostre opinioni, tests e risultati. Premetto che in famiglia possediamo due auto elettriche (Opel Corsa-e, Volvo C40), e per essere il più coerenti possibile, le alimentiamo tramite la corrente proveniente da impianto fotovoltaico di propietà. La Stella Madre, nel periodo estivo ci ‘regala’ il 50% del nostro fabbisogno energetico, il rimanente è prelevato dalla rete domestica. Percorriamo in totale circa 4.000 km al mese. Vengo al dunque: vendo la mia auto elettrica, Volvo C40, perché con il tasso indicizzato mi è salita troppo la rata. Solo per questo motivo, altrimenti non mi separerei mai da un mezzo del genere. Cosa prendo dopo? Un’altra ev con rata a tasso fisso. Dunque: solo una mera questione di natura economica “ .

L’auto è dell’ottobre 2022, con 19 mila km

“ Vi parlo della mia C40: Single motor, 69kWh di batteria e 231Cv. Autonomia dopo ultimo aggiornamento,over-the-air, portata a 460 km (estate), allestimento Ultimate. Interni Nubuk, vetri scuri e gancio di traino elettrico, Harman Kardon 600watt (suona da paura). Infotainment affidato a Google: sicurezza nella ricerca delle colonnine, precisione nella proiezione dei dati dell’autonomia. Non sgarra di 1%, tradotto, ansia da ricarica zero!. 19000 Km e ricariche fatte al 98% da colonnina domestica, controllo periodico in Concessionaria Volvo ufficiale, 100% rendimento della batteria. Dimenticavo è un 10/2022. È un Suv compatto con buona abitabilità interna, silenziosa e confortevole sedili veramente top. Tetto in vetro panoramico fotosensibile una vera scoperta per i passeggeri posteriori. Dinamica di guida migliore di un Suv termico con baricentro più basso, anche se il peso si aggira sui 20q. La coppia del motore elettrico, ne alleggerisce l’inerzia in accelerazione, e in frenata, il sistema One Pedal assorbe tutta l’energia cinetica, fino a fermarne il moto “ .

Volvo C40 in vendita: prezzo 43-45 mila euro

“ Il consumo medio su 19.000 Km per ora si è attestato a 15 Kw/100 Km. Sono contento, ma i conti si fanno a fine mese e ad oggi con i tassi in aumento, non è facile farli tornare. Ho provato a venderla anche a varie concessionarie, anche a Volvo stessa, ma mi offrono cifre ridicole. Non vogliono ritirare EV, ma termici da rottamare. Non c’è propensione a sviluppare un mercato elettrico coerente con il prodotto che offrono, parliamo di auto elettriche con un motore molto più semplice rispetto ad uno termico. Vorrei realizzare dai 43.000 ai 45000 euro, a fronte di una spesa,9 mesi fa di 54.700. L’auto è perfetta sia esternamente che di interni. Regalo Kit invernale originale Volvo , tappetini+vasca bagagliaio+catene. Sono una persona a cui non piace lo spreco e se si può ottimizzare una risorsa, farlo , diventa un obbligo morale e civile “. Rudi

