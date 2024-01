– Anno: 2022

– Km percorsi: 27.000

– Città: Roma

– Prezzo: 30.500

Volkswagen ID.4 52 kWh Pure Performance vendesi. La propone Rodolfo, un lettore romano. L’auto è del febbraio 2022 e ha 27 mila km. Per vendere un mezzo elettrico, scrivete a info@vaielettrico.it

Volkswagen ID.4 52 kWh: prezzo richiesto 30.500 euro

Ecco la descrizione che Rododlfo fa della sua Volkswagen ID.4: “L’auto è stata immatricolata nel febbraio 2022, allestimento Pure Performance con 52kWh di batterie. Il chilometraggio è di 27.000 km. Ha l’estensione di garanzia fino a Febbraio 2026 e il secondo tagliando, che dovrà essere fatto nel 2026, è già incluso nel prezzo. Le gomme anteriori sono state cambiate a km 25.500. Interni perfetti. Difetti: qualche piccolo graffio sulla carrozzeria e una lieve ammaccatura sul cerchione anteriore destro, ma il tutto comunque appena visibile. Autonomia media: 344 km e 400 km (ciclo urbano) Consumo di energia (WLTP)2 16,8 kWh/100 km (comb.). Gli accessori extra sono la telecamera posteriore, vernice metallizzata, cerchi da 19 pollici e antifurto. Prezzo 30.500,00 con IVA detraibile”. Per info: paolagrassilli@gmail.com oppure info@vaielettrico.it .

