Due giorni all’insegna di un’unica parola: divertimento! Prima in pista e poi nelle novità della gamma 2023 di Vmoto.

Il ProDay è un evento unico nel suo genere ed è diretta emanazione dello spirito del padrone di casa, Graziano Milone (President Strategy/Business Development and Global CMO). Nella prima giornata si scende in pista sul circuito di Misano per dare sfogo alla passione per le due ruote declinata nella variante più sportiva. Tuta di pelle e ginocchio a terra in compagnia di piloti del calibro di Jorge Lorenzo, Michele Pirro, Loris Capirossi, Marco Lucchinelli, Chaz David, Dario Marchetti e tanti altri.

Il secondo giorno invece è dedicato alla mobilità elettrica. Si è parlato di Vmoto e sempre a Misano (sul circuito di Misanino) abbiamo provato le novità della gamma 2023.

Tra i tanti veicoli della gamma Vmoto e Super Soco volevamo provarne due in particolare: l’F01 nella versione L3 e il CPX nella versione Pro.

F01 (L3)

L’F01 è un po’ lo scooter che mancava in gamma. Si inserisce infatti tra il CUX e il CPX. La versione L3, quella 3,5 kw di potenza, ha un velocità massima a 80 km/h. Le linee sono pulitissime, eleganti e molto curate. Molto belli i fari all’anteriore che disegnano una grande V. Il display è chiaro e leggibile, ma si poteva pensare anche a qualcosa di più tecnologico.

Il motore è nella ruota posteriore e lascia spazio alla batteria estraibile sotto alla sella. L’autonomia dichiarata è di 65 km, il peso di 110 kg.

Saliti in sella la posizione di guida è molto naturale e lascia spazio anche per persone più alte di me. La sella è un po’ altina (855 millimetri) ma è tagliata molto bene e quindi si tocca facilmente con entrambi i piedi. Alla guida l’F01 è stabile e agile. Lo sterzo è leggero e in generale l’F01 trasmette una sensazione di confidenza e semplicità fin da subito. L’accelerazione non è bruciante, ma non è nemmeno quello il suo punto di forza.

Costa 4.790 euro.

CPX Pro

Il CPX è il top di gamma e questa versione Pro alza ancora più in alto l’asticella. È ancora più potente e ancora più veloce. Ha 7kw contro i 4 del CPX “normale” e arriva a 105 km/h. Paga però qualcosina in termini di autonomia: arriva a 100 km. Le caratteristiche rimangono più o meno le stesse: ruote da 14 e da 16 pollici e una ciclistica da primo della classe. Ho guidato entrambe le versioni e la Pro lo rende uno scooter ancora più completo e performante. Consigliato per chi si destreggia in città e a chi piace muoversi con sprint sulle strade extra urbane.

Il CPX Pro costa 6.990 contro i 5.190 della versione base.

Vmoto Soco in numeri

Con circa 60.000 unità vendute nel 2022, Vmoto è tra i brand leader quando si parla di due ruote elettriche. Ha una rete di distribuzione globale composta da 61 distributori internazionali e oltre 2.000 rivenditori in più di 65 Paesi. Le previsioni di vendita per il 2024 hanno fissato l’ambizioso traguardo delle 120.000 unità. Un gruppo estremamente solido ed affidabile, che ha visto chiudere il 2021 con ricavi in crescita del 41% sul 2020, pari a 8 milioni di dollari, con 120 milioni di dollari di fatturato totale, garantendo un’EBITDA di 3.8 milioni di dollari, con una crescita del 76% sull’anno precedente.

La filiale europea attualmente è ad Amsterdam, ma molto presto verrà trasferita in Italia. Alle porte di Milano si concentrerà la gestione dell’attività logistica, service, ricambi, accessori e controllo qualità delle vendite in Europa. In Italia ha già sede oltre alla filiale Vmoto Soco Italy, la sede europea dedicata a tutte le attività internazionali di marketing, comunicazione e sviluppo del design dei nuovi modelli a marchio Vmoto.

Vmoto è infatti un brand molto attento alla cura dello stile e alla comunicazione. Non è un caso che realizzi il CUx SE in edizione Ducati e che abbia importanti collaborazioni con firme del calibro di Pininfarina o Adrian Morton.

