Vmoto ha lanciato la promozione finanziamento “Tasso Zero” in collaborazione con CA Auto Bank. Finanziamento sull’intero importo in 36 mesi per CITI, CPx PRO e CPx

Vmoto fino al 15 Marzo 2024 offre una ragione in più per passare all’elettrico. Chi desidera acquistare CITI, CPx PRO e CPx potra usufruire di un finanziamento sull’intero importo suddiviso su 36 mesi, con Tasso 0% e spese di istruttoria fissate a 150,00€ per tutta la gamma. Il finanziamento è cumulabile con l’Ecobonus statale.

Per tutte le informazioni sul finanziamento, ci si può rivolgere ai rivenditori o ai canali ufficiali Vmoto.

I modelli Vmoto

Vmoto ha pensato di inserire nella promozione alcuni dei modelli più amati. Il CPx ad esempio è il best seller di Vmoto, uno scooter L3e che raggiunge una velocità di capace di 90 km/h, spinto da un motore da 4,8 kW. Se non bastasse c’è anche la versione Pro con 7 kW e una velocità di punta dichiarata di 105 km/h.

Il CITI è tra le novità L3e Vmoto. Design moderno curato da Adrian Morton. Ha una velocità massima di 85 km/h e un’autonomia fino a 130 km grazie al motore da 5 kW.



