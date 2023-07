In Dacia Spring per 500 km: che App posso usare?

Come pianificare un viaggio di 500 km (senza fretta) con una Dacia Spring? Con la App giusta, ovviamente. Inviate i questiti a info@vaielettrico.it.

“Ho una Dacia Spring. Devo fare un viaggio un po’ lungo, diciamo quasi 500 km. Sono conscio del fatto che non devo avere fretta. Ho trovato delle app che mi fanno il percorso con anche le colonnine in cui fermarmi. C’è anche la possibilità di escludere tratti con pedaggio, ma è qui che mi aspetterei di più.

Vorrei evitare l’autostrada, come si fa?

Tutti sappiamo che qualsiasi auto elettrica consuma molto di più in autostrada e quindi un software dovrebbe calcolarti il percorso che ti fa impiegare meno tempo considerando che in autostrada si va molto più veloce ma poi, consumando di più, ti costringe a pause di ricarica più lunghe. Chiedo troppo? È colpa mia che ho la Spring con la ricarica a 7 kwh? Grazie per il vostro contributo„. Claudio Temperanza

L’App ABRP pianifica tutto il viaggio, ricarica per ricarica

Risposta- Dovrebbe dirci quali App sta utilizzando. Probabilmente sta usando quelle sbagliate. Cioè quelle di operatori della ricarica o di siti di aggregazione che non pianificano i percorsi ma si limitano ad indicare i punti di ricarica disponibili lungo il tragitto prescelto. Per una pianificazione più accurata dovrebbe utilizzare la App gratuita ABRP (A Better Ruote Planner) che tiene conto delle caratteristiche della Dacia Spring, delle condizioni di carico, delle condizioni meteorologiche, delle altimetrie e delle caratteristiche del percorso.

La stessa ABRP e l’italiana PCC (Power Cruice Control), hanno una versione a pagamento che preleva direttamente i dati di consumo dalla sua auto e aggiorna la pianificazione in tempo reale durante il viaggio. Verifichi però che PCC abbia già rilasciato il supporto per Dacia Spring.

E può scegliere il percorso che preferisce

Sia nella versione gratuita sia in quella a pagamento, applicando alcuni filtri potrà indicare le sue preferenze, scegliendo fra il percorso più veloce (comprese le ricariche), quello più breve o quello più economico. Con o senza l’utilizzo di tratti autostradali. Per ogni sosta l’App le indica anche il tempo ottimale per la ricarica, che non sepmre deve arrivare all’80 o al 100%.

