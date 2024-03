Versione GTX per ID.3, fino a 320 CV

Versione GTX per la Volkswagen ID.3, con potenze fino a 320 Cv nell’allestimento più estremo, la Performance, con velocità di punta 200 km/h.

“Performance” con 320 CV di potenza e 0-100 in 5.6″

Per dare un po’ di sprint a un modello che stenta a decollare, la Volkswagen lancia la versione GTX della ID.3. GTX è la sigla che contraddistingue appunto le versioni più performanti delle elettriche, esattamente come GTI lo è per i veicoli termici (come le famose Golf GTI). Chi vuole divertirsi a spingere, qui ha parecchio da baloccare: già nella versione ‘normale’ la potenza è di 210 kW (oltre 280 Cv), che salgono a 240 (320 Cv) nella Performance. Velocità di punta, rispettivamente, 180 e 200 km/h. Quanto all’accelerazione, per entrambe le versioni la Volkswagen segnala 545 Nm di coppia massima, con 6,0 e 5,6 (Performance) nello 0-100. Trazione posteriore. Migliorata anche la batteria, con capacità salita a 79 kWh, per un’autonomia stimata in circa 600 km (senza spingere, però…). Spiega Kai Grünitz, responsabile dello Sviluppo: “Naturalmente, un motore elettrico e un motore turbo a benzina hanno caratteri unici. Eppure la ID.3 GTX Performance e la Golf GTI Clubsport condividono la stessa affascinante leggerezza in accelerazione“.

Versione GTX anche per la ID.7, con trazione integrale

Anche per l’ammiraglia elettrica ID.7 (versione berlina e stato wagon Tourer), la Volkswagen annuncia l’arrivo degli allestimenti GTX. Allestimenti che comprendono la trazione integrale, con doppio motore: il propulsore da 210 kW rimane al posteriore, mentre un secondo motore da 80 kW è installato sull’asse anteriore. Di fatto, secondo il costruttore, la potenza del sistema arriva a 250 kW (335 Cv), rendendo la ID.7 Tourer GTX la station wagon Volkswagen più potente mai costruita. All’uscita di tutte queste notizie, in Germania, si è scatenata in rete una polemica sull’opportunità di declinare anche l’elettrico sul lato prestazionale. Con versioni ovviamente più costose e contrassegnate da consumi maggiori, non così sostenibili, quindi…Mancano ancora i prezzi delle versioni GTX, sia di ID.3 che di ID.7.

