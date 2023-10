Vendo Citroen e-C4 con 32 mila km: è l’annuncio di Giuseppe, un lettore siciliano che possiede anche un’altra auto elettrica, una Nissan Leaf. Chi fosse interessato a vendere o acquistare un veicolo elettrico può scrivere a info@vaielettrico.it

Vendo Citroen e-C4 del 2021 con 32 mila km. Prezzo 23.990

Immatricolazione : Gennaio 2021

: Gennaio 2021 km percorsi: circa 32.000

circa 32.000 Prezzo: 23.990 mila euro

23.990 mila euro Contatti: cell. 3383481835 o info@vaielettrico.it

Ecco la descrizione di Giuseppe: “Salve, da oltre 7 anni guido con auto elettriche, attualmente ho una Nissan Leaf e una Citroen e-C4 SHINE del Gennaio 2021 con 32000 km. Ho deciso di vendere la e-C4 SHINE perchè la utilizzo solo il fine settimana. A Gennaio 2023 ho fatto l’estensione della garanzia fino al 2026, oppure fino a 70.000 km. La richiesta è di € 23.990,00. Se qualcuno è interessato a visionarla, l’auto si trova a Ragusa, cell. 3383481835. Grazie”. Giuseppe

Ultime offerte: altra e-C4, Megane e Model 3

“ Sono un possessore di una Citroen E-C4 da Marzo 2021 con 30000 km circa. La vendo perché vorrei passare a Tesla . L’auto è come nuova , confortevole, spaziosa. Allestimento Feel Pack. Prezzo 25.000 euro. Grazie a Vaielettrico per la disponibilità”. Roberto

”Ho una Megane E-TECH con batteria da 60kWh completa di optional, di colore nero e tetto grigio. Immatricolata 31 Agosto 2022, Km 12.500. È in perfettissime condizioni, presa in leasing, con versamento in anticipo 12.000 euro e mensile di 300 euro compreso tutto assicurazione furto e incendio, ecc. Versati fino ad oggi in totale 16.000 euro. Cederei il tutto, cioè il leasing per solo 6.000 euro”. Contatti: Giovanni, rossan.car@libero.it cell. 3472537887

“Vorrei vendere la mia Tesla Model 3 Long Range AWD colore Bianco Perlato. Immatricolata il 25 Settembre 2020, ha percorso 39.000 km. La batteria e i motori sono in garanzia fino al 2028. Il prezzo è di 35.000 euro e l’auto è visibile nella provincia di Pisa“. Marco. Chi fosse interessato a comprarla può inviare una mail a info@vaielettrico.it

