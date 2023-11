Velocità di ricarica: Hyundai batte tutti, Tesla compresa, in una classifica stilata dal sito americano Edmunds.com. E i tempi di sosta si accorciano ogni anno.

Velocità di ricarica: Ioniq 6 e Kia EV6 ai primi due posti

Test di questo tipo sono probanti soprattutto per chi fa molta strada. E vuole ridurre al minimo la velocità di ricarica, oltre a scegliere modelli con batterie che assicurino una buona autonomia. La nuova indagine di Edmunds, l’EV Charging Test, incorona la Hyundai Ioniq 6 RWD. Con una velocità di ricarica impressionante, tale da consentire di ricevere energia per percorrere 868 miglia (1.396 km) all’ora di ricarica. Subito dopo si è classificata un’altra vettura della scuderia Hyundai, la Kia EV6 Wind RWD, con 769 miglia (1.237 km) per ora di ricarica. Terza l’altra versione della Hyundai Ioniq 6, la AWD Dual Motor (doppio motore), con 764 miglia per ora di ricarica (1.229 km).

Nella top ten solo una Tesla: Model 3 al 10° posto

Per una volta non è Tesla a prevalere in una graduatoria sulle performance di modelli elettrici. Ma questo non vuol dire che le auto di Elon Musk abbiano proprio sfigurato. La Tesla Model 3 Long Range, seconda auto a batterie più venduta al mondo dopo la “sorella” Model Y, ha mostrato una velocità di ricarica pari a 569 miglia per ora, 915 km. Occupando così il decimo posto nella top ten stilata da Edmunds.com. La citata Tesla Model Y Long Range, quella con ruote da 20 pollici, ha fatto registrato invece una velocità di ricarica di 538 miglia per ora di ricarica, pari a 865 km. Infine la potentissima (come cavalli motore) Tesla Model S Plaid ha fatto segnare una velocità di ricarica di 523 miglia per ora di ricarica, pari a 824 km di autonomia.

