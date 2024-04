V2C Trydan: la ricarica è sempre più intelligente

L’azienda spagnola V2C richiama l’attenzione in Italia con i suoi sistemi di ricarica per auto elettriche innovativi. Tra questi Trydan, wallbox che integra una gestione bilanciata e ottimizzata dei flussi di energia domestica.

Il settore della mobilità elettrica sta cambiando rapidamente e, con esso, la domanda di soluzioni di ricarica più intelligenti ed efficienti, quanto più vicine alle esigenze degli e-drivers moderni.

Tra le aziende che lavorano per rendere la tecnologia di ricarica all’altezza del compito richiesto c’è V2C, società spagnola in rapida espansione, che richiama l’attenzione del mercato italiano con la sua gamma di e-Chargers di ultima generazione, puntando, come logico, sull’innovazione.

Trydan, la wallbox intelligente

V2C, che abbiamo conosciuto personalmente all’ultimo Key-Energy di Rimini, sta puntando forte soprattutto sulla ricarica domestica, con l’innovativa wallbox Trydan, che raccoglie in sé molte delle innovazioni presenti oggi nei sistemi di ricarica moderni per auto elettriche.

Parliamo quindi non di un semplice caricatore, ma di un dispositivo “intelligente” la cui caratteristica distintiva è la capacità di integrarsi con i flussi di energia domestica per massimizzare il risparmio.

Quando chiamato in causa, Trydan si adatta alla disponibilità di energia presente in casa, sfruttando, quando possibile, le fonti rinnovabili come il fotovoltaico.

Bilanciamento dell’energia e rinnovabili

Trydan è in grado di “prelevare” energia per la ricarica con modalità diverse, sfruttando anche al 100% l’energia solare. Se i pannelli solari stanno generando una grande quantità di energia, ad esempio, Trydan è in grado di rilevare questo surplus energetico e sfruttarlo al massimo per la ricarica dell’auto, minimizzando o eliminando del tutto il ricorso alla rete elettrica del contatore.

Allo stesso modo, nei giorni di minor produzione solare, Trydan regola automaticamente la sua carica combinando l’energia solare con quella della rete elettrica. Si crea quindi un equilibrio tra le esigenze di ricarica e quelle energetiche della casa utile a massimizzare l’uso dell’energia, evitando sovraccarichi di potenza.

Questa capacità di adattamento “intelligente” è resa possibile grazie al controllo dinamico di potenza, incluso nel caricatore. Un controllo che Trydan gestisce in modalità wireless, grazie alla connettività WiFi e Bluetooth con cui si integra con contatori e inverter solari.

Si controlla tutto da remoto tramite App

Facilità nelle operazioni di ricarica, controllo totale di gestione e connettività senza limiti sono solo alcune delle peculiarità studiate da V2C per il Trydan, che come ci si aspetta da una wallbox moderna è in grado di dialogare con l’utente anche da remoto.

Tutto può essere configurato tramite l’applicazione V2C Cloud (disponibile su smartphone e computer), per avere un controllo continuo del caricatore anche quando si è connessi a una rete WiFi diversa da quella di Trydan. Dalle modalità di alimentazione precedentemente illustrate alla programmazione oraria e alla modifica dell’intensità di carica, l’applicazione offre una vasta gamma di opzioni personalizzabili.

La programmazione oraria consente, ad esempio, di impostare orari di ricarica predefiniti per sfruttare le tariffe elettriche più economiche. Inoltre, tramite App si possono visualizzare tutte le statistiche delle ricariche, per conoscere in tempo reale la durata, la potenza, l’energia e il costo di ciascuna di esse.

Connessione a 360 gradi

Un altro interessante elemento di “comunicazione” tra Trydan, la casa e l’utente è la sua capacità di integrarsi con alcuni sistemi di automazione domestica come Alexa, Google Home o Home Assistant. In questo modo si ha la possibilità di controllare la wallbox direttamente con la propria voce, ricevendo informazioni in tempo reale sulla ricarica.

L’e-Charger di V2C dispone anche di una API aperta e gratuita per consentire agli sviluppatori e agli appassionati di tecnologia di integrarlo facilmente nel proprio sistema di domotica.

Innovativa è infine la tecnologia V2C SmartLock, che consente a Trydan di bloccarsi/sbloccarsi in automatico quando rileva la vicinanza di un dispositivo come uno Smartwatch, un Fit Watch o, addirittura, la stessa auto elettrica.

Trydan, prezzo competitivo

Con un piano di espansione internazionale ben definito, V2C sta lanciando Trydan sul mercato italiano ad un prezzo competitivo.

Tenendo conto di tutta la tecnologia menzionata, Trydan è disponibile a partire da un prezzo di 780 euro (IVA inclusa), importo che può però variare in base alla potenza del caricatore scelto (accedi qui allo store).

Le varianti di Trydan sono compatibili con tutti i modelli di auto elettriche e ibride plug-in di Tipo 2.

– Iscriviti alla nostra newsletter e al canale YouTube –