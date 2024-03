Usato Tesla: perché i concessionari non lo ritirano? Sandro, una lettore, da BMW Torino si è sentito dire che non trattano veicoli di seconda mano. di questa marca. Vaielettrico risponde. Le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Usato Tesla: per “direttive aziendali”, la BMW Torino si rifiuta di trattarlo, come mai?

“Vorrei sottoporvi una domanda circa un avvenimento che mi è accaduto presso una concessionaria BMW di Torino. Ho chiesto un preventivo con permuta della mia auto, anch’essa elettrica (possiedo una Audi Q4). Da una prima esposizione con il venditore, ed ancor prima di esporre le mie richieste, sono stato subito bloccato. Sentendomi dire che, da direttive aziendali, non ritirano un solo tipo veicolo, cioè la famosa TESLA. La cosa mi ha stupito parecchio perché, come sappiamo, parlando di elettriche rimane pur sempre il riferimento ad oggi. Mi chiedo: come mai succede? In effetti girando sui canali di usato, la TESLA pare vendersi di seconda mano principalmente tra privati. Raramente capita di vederle nelle concessionarie di un certo tipo, leggasi premium. Personalmente ho continuato con la mia richiesta e ricevuto attenzione dal personale della concessionaria, ma questo evento mi fa molto riflettere. Anche perchè più volte ho preso in considerazione il potenziale acquisto di una Tesla Model Y. Potreste darmi qualche plausibile spiegazione, senza buttar panico tra i possessori di TESLA, che rimane sempre un mezzo eccellente a mio avviso?“. Sandro Quaranta

C’è ancora diffidenza nei confronti delle elettriche di seconda mano

Risposta. Non abbiamo notizie di una politica genere. Quel che sappiamo, per esperienze vissute da altri lettori, è che i concessionari sono ancora piuttosto diffidenti nei confronti dell’usato elettrico in genere. Non solo Tesla. C’è chi non ritira o chi, se proprio deve farlo, propone quotazioni ridicole. Come segnalato, per esempio, da un altro lettore di Torino che si è fatto stimare la sua Volkswagen ID.3 del 2021 proprio da Tesla. Sentendosi offrire la miseria di 9.500 euro. A oggi, comunque, i proprietari di Model Y e Model 3 non sembrano avere difficoltà a vendere direttamente sui siti delle auto di seconda mano. Noi stessi in genere abbiamo potuto verificarlo con le offerte pubblicate nella nostra Sezione Elettrico Usato, peraltro con prezzi piuttosto sostenuti. Vediamo se altri proprietari di Tesla intenzionati a vendere hanno vissuto la stessa esperienza di Sandro…