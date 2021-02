Una monovolume elettrica? C’è la Opel Combo e-Life

Una monovolume elettrica con 280m km di autonomia

La Combo e-Life è l’ennesima declinazione della piattaforma tecnica e-CMP dell’ex gruppo PSA, ora Stellantis, di cui anche la Fiat fa parte. Con motore e pacco-batterie da 50 kWh comuni a modelli Opel Corsa-e, Peugeot e-208 e Citroën ë-C4. Il motore motore elettrico è situato sull’asse anteriore e produce 100 kW di potenza (136 CV) e 260 Nm di coppia. Non sono certo le prestazioni la molla per acquistare un’auto come questa: la monovolume Opel accelera da 0 a 100 km/h in 11,2 secondi, con velocità massima limitata a 130 km/h. Con frenata rigenerativa che può essere regolata su due livelli, a seconda delle esigenze del guidatore (qui altre info).

Il Combo-e Life sarà disponibile dopo l’estate in due lunghezze (4,40 o 4,75 metri), con cinque o sette posti, soluzione quest’ultima studiata per le compagnie di taxi. La cinque posti offre 597 litri di spazio nel bagagliaio, la sette posti arriva a 850. Reclinando i sedili dietro si arriva a 2.126 litri nella versione corta e a 2.693 litri nella lunga.

Nelle colonnine DC la ricarica all’80% in mezz’ora

La batteria da 50 kWh, con 216 celle e 18 moduli, è imballata sotto il pianale tra l’assale anteriore e quello posteriore, in modo da non compromettere l’utilizzo dell’abitacolo. Il Combo-e Life è attrezzato per diverse opzioni di ricarica, che vanno dal wall-box privata alla ricarica rapida in corrente continua nelle stazioni pubbliche. E c’è anche un cavo per la ricarica da una presa domestica Schuko, se necessario.

Utilizzando una stazione di ricarica pubblica DC da 100 kW, riportare la batteria da 50 kWh all’80% richiede circa 30 minuti. Il Combo-e Life dispone di serie di un cavo-caricatore di bordo trifase da 11 kW o di un caricatore di bordo monofase da 7,4 kW. I prezzi non sono ancora stati resi noti, dovremmo essere sui 30 mila euro, da cui togliere gli incentivi.