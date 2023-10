Una Mazda usata, per me un affare

Una Mazda usata: l’ha acquistata per 23 mila euro Donato, un lettore che ci scrive dalla Svizzera. E si dice è più che soddisfatto dell’acquisto. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it. Allo stesso indirizzo potete inviare le offerte di vendita acquisto di elettriche usate.

Una Mazda usata a 23.000 euro: ha poca autonomia, a me va bene così

“Sono un vostro assiduo lettore, ispirato da quanto Paolo Mariano ripete spesso nei suoi video. Ho deciso di condividere la mia esperienza con la Mazda MX-30. Avete letto bene, sono possessore da circa due mesi di questa tanto bistrattata auto e finora ho percorso circa 2.000 km. Non molti, ma sufficienti per trarre le prime conclusioni. Prima di acquistarla mi ero già informato sui suoi ‘limiti’. Nello specifico: autonomia ridotta, ricarica lenta (sia AC che DC) e porte posteriori a libretto. Alla fine, ho ritenuto che mi convenisse comunque, soprattutto considerando il mio impiego tipico. Infatti, percorro annualmente circa 20’000 km, ma quasi tutti nel raggio di 100 km. Ricarico quasi sempre a casa e per i viaggi più lunghi c’è sempre il treno ed eventuale noleggio sul posto. In compenso mi godo quotidianamente comfort e piacere di guida da auto premium. Il tutto per un prezzo di acquisto di 23’000 €, per un esemplare del 2021, in allestimento Revolution (all’epoca top di gamma) e con ancora 3 anni di garanzia ufficiale. In conclusione, mi sento di dire che si possono fare ottimi acquisti anche nell’usato elettrico. Basta solo prendere un po’ di tempo. Donato Rotunno (Svizzera).

Perché spendere per batterie che poi non si usano?

Risposta. La MX-30 non ha avuto un gran successo proprio per i limiti elencati da Donato, in particolare l’autonomia, che non va oltre i 200 km (anche meno nell’uso reale). In Italia nei primi 9 mesi del 2023 se ne sono venute solo 83. Ma è vero quel che dice il lettore: ognuno deve calibrare la scelta dell’auto per l’uso che ne fa. E non ha senso spendere grandi cifre per auto con grandi batterie quando l’utilizzo è limitato a piccoli spostamenti. Qui sopra trovate la VIDEO-PROVA che realizzammo tre anni fa, quando la MX-30 fu lanciata.