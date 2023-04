Una elettrica dopo la Toyota ibrida, ma quale?

Una elettrica dopo la Toyota full hybrid, ma quale scegliere? È il quesito che ci propone Michele, un lettore che ha bisogno di un’auto spaziosa. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Una elettrica dopo la Toyota: una Skoda Enyaq subito a aspetto le novità in arrivo?

“Vi seguo da tempo, tramite i vostri video ed articoli. Attualmente posseggo una station wagon Toyota full hybrid e sono sempre più convinto che la mia prossima auto sarà un’auto elettrica. Essendo però la prima auto della famiglia, avrei necessità di una vettura con almeno 500-550 litri di bagagliaio. Insomma, una station wagon! Cercando sul mercato attualmente l’unica auto che soddisfa questi requisiti è la Skoda Enyaq. Il problema è che non sono amante dei SUV (per tutti i motivi che descrivete sempre anche voi nei video…la penso allo stesso modo). Non avendo necessità impellente del cambio auto nei prossimi 12-24 mesi, vorrei aspettare le prossime uscite del panorama elettrico. come la ID Vizzion (annunciata per il 2024) o la 308 station wagon elettrica (2023). Sinceramente mi ispira più il modello di casa Volkswagen, dato che nascerà elettrica e non sarà un adattamento. Vorrei un vostro parere per capire se il mio ragionamento può essere valido. Oppure aspettare solo 2 anni per vedere questi modelli sul mercato sarà troppo poco e dovremo aspettare di più?“. Michele Donati

Una raffica di novità di qui al 2025, vediamole

Risposta. Questo è i dilemma che si pongono un po’ tutti coloro che si accingono a passare all’elettrico: compro subito o aspetto? I fatti dicono che, anno dopo anno, la tecnologia fa decisi passi avanti, anche nel rapporto autonomia-prezzo. E dato che le Case annunciano un’incredibile sventagliata di novità di qui al 2025, chi può aspettare un pò prima di decidere fa bene a prendersi il suo tempo. Non solo per vedere come saranno i nuovi modelli, ma anche per verificare gli up-grade della auto già in vendita, costantemente migliorate. Non abbiamo notizie precise sulla VW Vizzion, che al momento rimane solo un concept. Ma con i presupposti che si pone Michele, nelle gamme di oggi un’occhiata la meriterebbero sicuramente anche Tesla Model Y e Renault Megane. Almeno. Infine, una riflessione: ci arrivano tante mail da lettori che voglio passare dall’ibrido Toyota, di cui sono più che soddisfatti, all’elettrico. Un passaggio ritenuto naturale. Ma nessuno pensa a una Toyota EV e su questo la Casa giapponese dovrebbe riflettere…