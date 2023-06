Un viaggio in Grecia: consigli di ricarica?

Un viaggio in Grecia con l’incognita della ricarica: funzioneranno le nostre app? Come cavarsela “senza troppi sbattimenti?”. Lo chiede Alessandro, un lettore. Vaielettrico risponde. Ricordiamo di inviare i quesiti a info@vaielettrico.it

“Vi scrivo per chiedere a voi qualche informazione e/o consiglio. Ho pianificato un viaggio con la mia Model Y Long Range in Grecia per quest’estate. Partenza da Brindisi e arrivo ad Igoumenitsa e poi via verso Atene… Sul tragitto ho visto sulla mappa sia un Tesla Supercharger a Patrasso che uno dalle parti di Atene. Al rientro, prima di reimbarcarsi a Igoumenitsa, passerò qualche giorno a Lefkada e sulla mappa ho visto che c’è qualche colonnina da 22kW. Ma non ho idea se sono compatibili con gli operatori italiani o meno. Avete qualche consiglio per ricaricare all’estero senza troppi sbattimenti? Vi ringrazio anticipatamente“. Alessandro Pelle

Appello alla community per integrare i nostri consigli

Risposta. Questo è il classico caso in cui facciamo appello alla grande community di Vaielettrico, non avendo una conoscenza diretta della situazione-ricarica in Grecia. Di nostro possiamo solo fare qualche considerazione a tavolino, la più ovvia della quale è dotarsi di una buona app che abbia una copertura europea. Le principali, a cominciare da Enel X Way e Be Charge, assicurano di averla, ma forse scaricare anche Nextcharge può essere una buona precauzione. C’è poi una app greca, Carge, che ha acquisito una certa notorietà anche fuori dai confini ellenici proprio per l’interoperabiità con i maggiori brand. Tra cui Enel X Way. Quanto alla rete dei Supercharger, non ci faremmo troppo afidamento: dalla mappa che compare sul sito Tesla al momento se ne individua uno soltanto.

