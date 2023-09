Un topolino rosicchia nel cofano della mia ID.3

Un topolino sorpreso a rosicchiare nel cofano della Volkswagen ID.3 di Greta. Succede anche questo nei racconti della vita vera in elettrico dei nostri lettori.

I primi sospetti da un cartone mangiucchiato

“Salve a tutti, sono Greta, ogni tanto mi piace partecipare con commenti ai vari articoli che proponete e che aiutano con nuove info noi elettronauti…Ecco volevo rendervi partecipi della curiosa sorpresa che ho trovato qualche giorno fa. Come cantavano i Righeira, ‘l’estate sta finendo’. E, abitando in piena campagna, tutti gli anni ci premuriamo di collocare piccole trappole per catturare i topolini che cercano riparo nei locali adiacenti all’abitazione. Dove ho impianto fotovoltaico e garage con locale tecnico attiguo. Quest’anno ci siamo attardati e abbiano notato in garage un cartone rosicchiato. È scattato subito il piano roditori e pensavamo fosse finita lì. A sera prendiamo nostra Volkswagen ID.3 e ci mettiamo in autostrada, in tutto circa 200km…“.

Poi un topolino l’abbiamo scoperto grazie a certe tracce che lascia…

“Il giorno dopo notiamo il nostro cane che insiste nel sottoruota e zona radiatore. Mio marito, dopo qualche ora di presidio del nostro australiano, apre il cofano e trova le tracce ‘biologiche’ della presenza di un topolino. Il vano anteriore è quasi completamente scatolato con presenza di polistirolo, ‘un nido’ perfetto, ragionando come il nostro ospite. Me lo immagino ai 120km/h bello comodo, senza il calore né rumore dal motore. Come fare a stanarlo? Auto moderna metodo antico, fissando con nastro una tavoletta con colla ed esca. Purtroppo il danno che arrecano questi simpatici animaletti è notevole se si insinuano nelle nostre case/auto e necessariamente a malincuore vanno contrastati. Succede anche questo alle auto elettriche, spero che la mia esperienza possa aiutare…Un saluto a tutti, elettrici, curiosi e no elettrici🖖 “. Greta Pezzini.

Risposta. Che fosse un topolino no-Watt, venuto al mondo per rodere le auto elettriche? Scherzi a parte, è ovvio che vanno stanati, per evitare che combinino guai seri. Grazie comunque a Greta per il garbato racconto e per la simpatia con cui ci segue.

