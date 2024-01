Un successo o un flop la Nissan elettrica senza spina? A un anno e mezzo dal lancio, Marco chiede notizie delle e-Power, che vanno in EV, ma senza ricarica, con la batteria ricaricata da un motore a benzina. Vaielettrico risponde.

Un successo o un flop la Nissan e-Power? Mi intriga l’elettrico, ma non la ricarica

“Seguo il vostro sito e i vostri servizi con una certa assiduità, anche nella parte video. E avevo letto con un certo interesse i test e gli articoli dedicati alle Nissan “elettriche senza spina”, come le avete definite. Confesso che l’elettrico mi intriga, ma ancor di più mi avevano incuriosito questi servizi sulle auto che dovrebbero unire il piacere di guida delle elettriche stesse a una maggiore praticità. Derivata dal fatto che il motore elettrico non si deve ricaricare (si fa benzina, come si è sempre fatto). Senza gli inconvenienti di cui parlate spesso pubblicando i resoconti di lettori alle prese con colonnine spente o comunque inservibili. Io poi non sono un amante delle app e della tecnologia in genere e ho anche poco tempo da perdere per impratichirmi. La mia domanda è: è stato un successo o un flop? E vi sembra una soluzione destinata a durare o è un fuoco di paglia per cui tra un po’ l’usato di queste auto varrà poco o niente?“. Guido Di Marco

In Italia va piuttosto forte, più che nel resto d’Europa

La prova di Paolo Mariano, cliccatissima su YouTube, con consumi e costi della Nissan e-Power.

A giudicare da quel che annuncia Nissan, è stato tutt’altro che un flop: “La tecnologia e-POWER, l’elettrico senza spina di Nissan, che garantisce piacere di guida e bassi consumi, continua ad attrarre clienti. Sono infatti circa 12.000 i modelli e-POWER (Qashqai e X-Trail) venduti da Nissan Italia nel 2023, di cui 10.600 a clienti privati che è il miglior risultato di Nissan in Europa“. Se consideriamo che in tutto la Casa giapponese in Italia ha venduto circa 41.000 veicoli, vediamo che le e-POWER hanno rappresentato quasi il 30%. Niente male per una tecnologia nuova e, quindi, poco conosciuta. Non è un caso che le e-POWER abbiano performato meglio da noi che negli altri grandi mercati europei. Le ragioni sono tante, a partire dalla paura del nuovo e dalla famosa ansia da ricarica, che qui fa sì che ci si senta più tranquilli sostando nei distributori che non nelle colonnine. Quanto alla durata di questa tecnologia, nessuno è in grado ora di fare previsioni. Dipenderà, come ovvio, dal successo che incontra ed è presto per tirare le somme. Di certo Nissan Italia sembra puntarci parecchio.