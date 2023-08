Un fenomeno da baraccone: Musk secondo gli italiani

Un fenomeno da baraccone. Ecco cos’è Elon Musk (e con lui Mark Zuckenberg, uno che ha fondato Facebook, tanto per dire) secondo gli italiani, politici in testa. E l’idea, un po’ bislacca, di sfidarsi in un combattimento di arti marziali proprio in Italia non fa che rinfocolare l’avversione per il fondatore di Tesla.

Solo sghignazzi sul successo di Tesla e le imprese di Space X

Come si potrebbe definire Musk? Secondo noi è un sognatore con i piedi ben piantati per terra. Ha lanciato una sfida che sembrava impossibile a tutti i big dell’industria mondiale dell’auto. Scommettendo sul fatto, a cui nessuno credeva, che l’elettrico avrebbe potuto costituire un’alternativa ai veicoli tradizionali. Contribuendo a combattere il problema delle emissioni. Il risultato di questa mission impossible lo conoscete: la Tesla Model Y risulta ormai l’auto più venduta al mondo. Non l’auto elettrica, ma l’auto in assoluto più venduta. Poi si è messo in testa di portare su Marte i suoi razzi Space X: anche qui altri sghignazzi, salvo poi diventare il partner privilegiato della Nasa e di altri enti spaziali. Come tutti i grandi personaggi, ha anche qualche eccesso che lascia perplessi e scandalizza soprattutto i benpensanti.

Un fenomeno da baraccone: ora la sfida a Zuckerberg

L’ultimo è questa sfida lanciata a Zuckenberg, che è anche un suo competitor nel mondo dei social media da quando Musk ha acquistato Twitter, al termine di un’altra vicenda che ha fatto molto discutere. Insomma, un tipo particolare, ma dotato di un’intelligenza e di un’esuberanza che ne hanno fatto uno degli uomini più ricchi del mondo. Ricchezza che peraltro Musk mette continuamente in gioco lanciando nuove sfide, con un occhio più all’innovazione che al denaro. E veniamo all’Italia, Paese allergico all’innovazione e ai personaggi che rompono gli schemi consolidati. E sempre a caccia di qualche alibi con cui demolire chi porta innovazioni dirompenti, per restare al calduccio della solita routine. Ogni tanto Musk si fa venire in mente qualche capriccio e lo propone al mondo con lo spirito di un adolescente, lo stesso con cui ha affrontato e vinto le sfide di cui sopra. E l’ultima è questa sfida legata al fatto di avere scoperto che anche il rivale Zuckenberg è appassionato di arti marziali.

Calenda va giù pesante: lui e Zuckerberg due adolescenti idioti

L’idea di farla in Italia è legata al fatto che Musk ama e ammira il nostro Paese, che ha visitato anche di recente. Con tanto di incontro con Giorgia Meloni. Ed è evidente che l’impatto mediatico di un match tra i due big dell’hi-tech costituirebbe una bella pubblicità gratuita per la città e la location prescelte. Ma apriti cielo: ecco piovere le critiche in difesa dell’onor perduto di un Paese con cotanta storia alla mercé di due miliardari capricciosi. Il più acido è Carlo Calenda: “È allucinante che il patrimonio artistico italiano venga messo a disposizione di due miliardari che vogliono darsele come due adolescenti idioti”.

Un fenomeno da baraccone: Gasparri a Musk preferisce Agnelli&Pirelli…

Ma non scherza neanche Maurizio Gasparri: “Assistere al match? Neanche se il biglietto me lo regalassero. Sempre meglio un concerto di Baglioni. Piuttosto Musk e Zuckenberg si facessero prima un giro all’Agenzia delle Entrate e pagassero quel che devono per i loro giganteschi guadagni sul web. E vi prometto che faremo loro visitare tutti i monumenti che vogliono. Ma secondo me è tutta un finta. Ai grandi imprenditori di un tempo certe idee non venivano in mente. Penso a Agnelli e Pirelli, ce li vedete?”. No, non ce li vediamo Agnelli e Pirelli. Ma sappiamo che la Pirelli è stata venduta ai cinesi, investitori ritenuti tanto ostili da questo governo. Mentre gli Agnelli avevano tanto a cuore l’Italia da vendere la Fiat ai francesi. Musk, invece, con Tesla ha creato dal nulla un’azienda che già a fine 2022 aveva oltre 112 mila dipendenti, più l’indotto. E che continua a crescere e ad aprire nuove fabbriche. E quando si è trattato di impiantarne una in Europa è andato, chissà perché in Germania, dove lo prendono molto sul serio. Guardando i numeri e i grattacapi che comincia a dare a VW, Audi, BMW e Mercedes.