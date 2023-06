Ultime dall’eolico: la mini turbina italiana, a noleggio

Tra le ultime novità dal mondo dell’eolico c’è anche il generatore a noleggio. E’ la formula Full O&M della start up italiana Optiturb, con le turbine Compact 125 progettate in collaborazione con Seapower. L’aerogeneratore è pensato per il revamping di vecchi parchi eolici. La formula del noleggio si rivolge a Comunità Energetiche e piccole e medie imprese.

La mini turbina Compact 125 è facilmente adattabile alle torri eoliche già montate in un sito e «rientra in stretti limiti di budget costruttivi», si legge in un comunicato. Tuttavia «non rinuncia all’affidabilità e alle prestazioni di alto livello». Produce 125.000 kWh annui ad una velocità di 5.5 m/s. La bassa velocità di rotazione, sempre fissa, «migliora la vita della turbina e l’assenza dell’inverter evita una percentuale di guasti non trascurabile». La catena cinematica è di nuova concezione e il rotore a tre pale di 23 metri adotta un’ aerodinamica innovativa studiata nella galleria del vento di Seapower.

L’eolico sta vivendo un vero boom in tutta Europa. Oggi la capacità installata raggiunge i 255 GW, di cui 19 GW installati nel 2022. L’87% della nuova capacità eolica in Europa èl onshore, solo 2,5 GW i nuovi parchi eolici offshore, secondo il report statistico annuale 2022 di Wind Europe pubblicato in vista, domani, della Giornata mondiale del vento (Wind Day). La Germania è al primo posto, seguita da Svezia, Finlandia, Francia e Regno Unito. L’ Italia è al settimo posto per potenza installata e continua a perdere

posizioni, con solo 526 Mw installati nel 2022 (dei quali 30 di offshore).

Il centro di ricerca Seapower, partecipato dall’Università Federico II di Napoli, è attivo da oltre trent’anni nello sviluppo tecnologico di sistemi per la produzione di energia rinnovabile dal vento e anche dal mare.

La nuova modulabilità dell’impianto eolico con generatori C125 ha permesso lo sviluppo dell’opzione di noleggio Full O&M. Il noleggio di un aerogeneratore eolico è una soluzione vantaggiosa per le aziende e le comunità.

La formula del noleggio a lungo termine permette alla aziende di migliorare lo score ESG con investimenti contenuti. Include la fornitura, l’installazione, la manutenzione e la gestione degli aerogeneratori per tutta la durata del contratto. E «permette al cliente di concentrarsi sulla propria attività principale. Questo diventa fondamentale specialmente nelle Comunità Energetiche e per le piccole e medie imprese, che spesso non hanno

la capacità di gestire gli aspetti tecnici e operativi degli impianti eolici». L’impianto è flessibile e può andare da 50 a 1.000 KW.

