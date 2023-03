Una nuova edizione limitata del ciclomotore elettrico a due ruote motrici dell’azienda neozelandese UBCO, ancora poco conosciuto in Italia. UBCO 2×2 si presenta in versione “avventura” ancora più accessoriato e versatile su ogni tipo di terreno.

Versatilità, agilità, divertimento. Rispetto per l’ambiente. Passa il tempo ma l’essenza della mobilità elettrica su due ruote guarda ancora, e per fortuna, a queste caratteristiche basilari. Con buona pace dei fanatici degli orpelli estetici e delle mirabilie tecnologiche.

In un settore in fervente espansione come quello degli scooter a zero emissioni, ripartire dalle “basi” non vuole dire fare necessariamente un passo indietro. Anzi. Ne sa qualcosa UBCO, marchio neozelandese che in questi giorni sta rilanciando il suo modello di punta, il 2×2, un progetto datato 2014 ma talmente innovativo da anticipare un trend di settore oggi molto attuale. Quello dei motorini elettrici versatili su ogni tipo di terreno, agili, resistenti, con buona capacità di carico, totalmente minimal nello stile ma utili e duttili per lo scopo per cui sono stati costruiti.

Strada o sterrato, purchè elettrico

Il mercato comincia ora ad interessarsi a questo specifico segmento – citofonare CAKE ad esempio – che i ragazzi neozelandesi ideatori del 2×2 avevano già sondato 8 anni fa, lanciando un’inedita tipologia di ciclomotore con trazione a due ruote motrici, pensato per gli spostamenti degli agricoltori sulle strade sterrate e irregolari delle campagne locali.

Un’intuizione felice (il 2×2 è stato anche premiato), tanto che l’azienda ne ha poi fatto una versione “street legal”, esportandola fuori dai confini nazionali e facendosi un nome soprattutto negli Stati Uniti.

Oggi, come detto, il brand neozelandese è tornato su piazza, svelando una nuova Special Edition del modello. Nelle intenzioni di UBCO essa vuole combinare “la comprovata robustezza del fuoristrada con stile e funzionalità aggiuntive, per colmare il divario tra i grandi spazi aperti e la vita di tutti i giorni”.

Accessoriata di tutto punto

Di fatto siamo di fronte ad una versione più accessoriata rispetto a quella standard. Un arricchimento di dotazioni che la rendono ancora più adatta all’avventura e al divertimento, pur non sacrificando mai il suo essere prima di tutto un veicolo utile agli spostamenti.

Questa edizione speciale permette una maggiore possibilità di personalizzazione. Vengono confermati i due portapacchi integrati (anteriore e posteriore), così come lo spazio sul manubrio dove montare eventuali accessori. Tra le novità di serie le due borse in tinta resistenti e rimovibili: una centrale con capienza da 12 litri (posta sopra la batteria) e una posteriore fino a 30 litri, grazie agli scomparti espandibili.

Per il trasporto di varie ed eventuali si possono utilizzare anche le speciali cinghie multiuso Pronghorn di Giant Loop, agganciabili al telaio resistente, e a vista, del motorino.

Tra gli accessori anche un nuovo supporto per smartphone Peak Design, protetto dalle vibrazioni e dotato di blocco magnetico.

Nuovi anche i colori e le grafiche, con l’accattivante verniciatura verde militare a rendere il tutto molto “wild”.

Due motori e autonomia fino a 120 km

La Special Edition non presenta invece cambiamenti a livello tecnico, confermando le peculiarità principali del modello originario. Tra queste spiccano la trazione integrale, garantita dai due motori da 1 kW posti sui mozzi delle ruote (quindi niente trasmissione), il telaio essenziale e robusto, una capacità di carico di 150 kg e la batteria da 3,1 kWh facilmente estraibile.

Trattandosi di ciclomotore, la velocità è limitata a 45 km/h, mentre l’autonomia massima dichiarata è tra i 100 e i 120 km.

Tempi di ricarica indicati tra le 4 e le 6 ore con il carica-batterie rapido incluso.

Per rendersi più “adventure”, 2×2 UBCO SE ha un impianto frenante rivisto più efficiente, le ruote da 17″ e gli pneumatici tassellati.

In edizione limitata a 8.000 euro

Chissà che in questa nuova veste il 2×2 non cominci a ricevere apprezzamenti anche dalle nostre parti. Visto che, al momento, vederlo in giro è una rarità.

La Special Edition, in quanto tale, verrà realizzata però solo in 1.000 esemplari e proposta ad un prezzo di 7.990 euro (da sito ufficiale).

L’unicità del progetto varrà il costo non proprio popolare?

– Iscriviti alla newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico –