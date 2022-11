Troppe app di ricarica, chi ci aiuta a rifornire le auto elettriche in modo più semplice? È l’appello che arriva da Caterina, docente padovana. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno indirizzati a info@vaielettrico.it

Troppe app di ricarica. E i call center non rispondono e non ti aiutano…

“Sono una insegnante di elettrotecnica presso un istituto professionale. Insegno proprio l’elettronica delle auto. Ho acquistato per caso una Renault Zoe per andare a scuola ed entrare in centro storico a Padova senza problemi. Sono molto contenta. Ho avuto qualche difficoltà nell’uso delle colonnine elettriche perché gestite da app diverse . Ad esempio la colonnina Hera non sono riuscita ad usarla e non ho trovato nessuno che mi aiutasse, anche telefonicamente, a collegarmi. Servirebbe un sito o un modo per aiutare la gente a gestire questi eventi. I love Electric move“. Caterina Sartor.

Serve un’unica app che dia accesso a tutte le reti

Risposta. In questa prima fase della mobilità elettrica, avere call center che funzionano e aiutano chi si trova in difficoltà sarebbe il minimo sindacale. Ci siamo passati tutti: la colonnina che non funziona o l’app che non riesce a collegarsi, magari perché (è successo anche a noi) in quella zona non c’è campo sul telefonino. Per cavarsela anche in questo secondo caso, è meglio dotarsi anche di una card da strisciare sulla colonnina per riuscire comunque a ricaricare. Per quanto riguarda le app (ma anche le card), il consiglio è ovviamente di scegliere un gestore la cui rete sia interoperabile con il numero più ampio possibile di società della ricarica. Ormai i principali operatori sono legati da accordi che rendono le rispettive stazioni utilizzabili da chi ha app o card delle aziende collegate. In un futuro prossimo, poi, non serviranno più né app né card. Con la ricarica plug&play (in uso da tempo per le Tesla nei Supercharger e ora per le auto del gruppo VW nelle stazioni Ionity) sarà il cavo di ricarica a “riconoscere” l’auto”. Abilitando la connessione.

–– Pochi secondi per saperne di più sull’auto elettrica? Guarda gli Shorts di Paolo Mariano sul nostro YouTube –