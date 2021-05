Trombia Free: non è un’ hypercar ma un robot spazzino

A Helsinki è stata avviata una sperimentazione pilota con il robot spazzino Trombia Free. Pulirà le strade della capitale finlandese. Come i piccoli robot casalinghi tengono puliti gli ambienti domestici e quelli tagliaerba i giardini. In questo caso, però, il robot spazzino, dovendo operare in un ambiente complesso e conviere con il traffico, è dotato di sofisticati sistemi di guida autonoma.

Trombia Technologies, la spazzatrice stradale elettrica completamente autonoma è stata presentata per la prima volta l'anno scorso e ora l'azienda l'ha portata in strada. Il primo impiego sarà nella ulizia della pista ciclabile di Helsinki Baana e la pulizia notturna delle strade in altre parti della città.

Lidar e visione artificiale per la guida autonoma

Una particolarità di Trombia è il design avveniristico, che la fa somigliare a una hypercar. Misura 3,52 m di lunghezza, 2,3 m di larghezza e pesa circa 2.600 kg. Ha la capacità di rilevare ostacoli e pedoni, anche se durante la sperimentazione è controllata da un operatore u,mano. la sua silenziosità permette di operare in piena notte senza arrecare alcun disturbo agli abitanti.

Il robot spazzino silenzioso e risparmioso

Per evitare gli ostacli il pulitore utilizza la tecnologia LiDAR e la tecnologia di visione artificiale. Può operare a una velocità da 1 a 6 km/h e utilizza, dice Trombia Technologies, meno del 15% dell’energia utilizzata dalle pulitrici tradizionali. Per un turno di lavoro consuma fra 6 e 10 kWh, mentre le spazzatrici diesel tradizionali che impiegano fra 70 e 130. Con una carica il range operativo va da 8,5 a 17 ore in condizioni normali di lavoro e da 4 a 8 ore per la pulizia ad alta potenza.

Il robot sarà in prevendita a partire dal prosismo anno. Sono disponibili due opzioni di batteria agli ioni di litio da 45,6 o 91,2 kWh. Non si sa ancora quanto costerà.

