Tripp, Trapp, Trull: CAKE pensa ai più piccoli

CAKE riserva un’attenzione particolare anche alla mobilità dei bambini. Da un paio di anni offre in gamma tre modelli specifici pensati per i più piccoli: una balance bike, una piccola MTB a pedali e una mini motocross elettrica.

Inizialmente chiamati simpaticamente Ready, Steady e Go, questi veicoli sono stati da poco rinominati in Tripp, Trapp e Trull mantenendo inalterate le caratteristiche con cui si sono presentati sul mercato nel 2022.

I tre modelli sono pensati per un utilizzo “in serie” da parte di bambini di fascia d’età dai 2 agli 8 anni in avanti. La progressione – auspicata dal programma “Cake Kids Evolution” – prevede che man mano che il bambino acquisisce sicurezza alla guida e le sue abilità crescono, salga di livello passando al modello superiore.

Tripp, per iniziare

Il primo step è rappresentato da Tripp, classica bici senza pedali utile per imparare le basi del bilanciamento. Secondo Cake, l’ideale per bambini dai 2 ai 4 anni.

Rotolando su piccole ma solide ruote da 12”, consente ai ciclisti in erba di concentrarsi esclusivamente sull’equilibrio, con i piedi in grado di toccare saldamente terra se necessario. Pesa poco più di 3 kg. Il prezzo è di 225€.

Trapp, per pedalare

Il passaggio successivo si chiama Trapp, una piccola MTB “completa” di pedali e trasmissione a catena a velocità singola. Costruita su un telaio in alluminio, con ruote da 16” e un peso di 7,5 kg, la bici è pensata per i bambini dai 4 ai 7 anni.

Salgono le abilità, e sale il prezzo: 400€.

Trull, per osare

L’ultimo modello, il Trull, è per quei bambini che sono pronti a qualcosa di più di una semplice bicicletta. Si tratta di una piccola dirtbike elettrica – una sorta di Kalk in miniatura – con sospensioni anteriori e posteriori, pneumatici tassellati e freni a disco davanti e dietro.

Il motore (1,5 kW di picco) invia potenza alla ruota posteriore e spinge la mini-moto ad una velocità massima di 40 km/h. La batteria garantisce fino a 1 ora di autonomia continua. Non poco.

Ovviamente l’ultimo step non è proprio per tutti. Sicuramente per bambini dai 6/7 anni in su con già buone abilità alla guida. Il peso massimo consentito del conducente è di 40 kg.

Il prezzo? Di categoria superiore: 3.500€.

