Transizione di una filiera: rispondono gli economisti d’impresa. A Torino il 26 marzo

“Quali prospettive e politiche industriali per la transizione della filiera automotive?“. E’ il titolo di un convegno che si terrà a Torino presso l’Auditorium Vivaldi, piazza Carlo Alberto 3, martedì 26 marzo alle ore 16.

L’appuntamento è con la XXXIII Giornata GEI in ricordo di Franco Momigliano, professore di economia industriale all’Università di Torino che negli anni ’70 fu tra i soci fondatori dell’Associazione.

Il programma della giornata sulla transizione della filiera automotive prevede i seguenti relatori:

Alessandro Terzulli (SACE e Presidente GEI), Alessandra Lanza (Prometeia e GEI), Giorgio Prodi (Università Ferrara e GEI), Innocenzo Cipolletta (AIFI e GEI), Paolo Scudieri (Gruppo Adler e GEI, in attesa di conferma), Patrizia Paglia (ANFIA e Iltar Italbox), Andrea Cardinali (UNRAE).

Sul programma dettagliato (qui) c’è il link per registrarsi all’evento in presenza e per seguirlo on line nel caso non si possa partecipare.

