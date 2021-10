Tour dei Coldplay: l’energia da batterie usate della BMW i3

Tour dei Coldplay: l’energia elettrica verrà fornita da oltre 40 batterie riciclabili, appartenute ad altrettante BMW i3, la prima EV della marca bavarese.

Tour dei Coldplay: stop ai generatori a gasolio

È la famosa Second Life, seconda vita, delle batterie delle auto elettriche. Quando la capacità scende sotto un certo livello (di solito di parla del 70%), si passa ad un uso stazionario, come accumulatori fissi. Le esperienze in questo senso non si contano, a partire da quanto fatto dalla Renault in diverse isole delle Mediterraneo. Ora si sale di livello, con testimonial importanti come i Coldplay, da sempre molto attenti alle tematiche ambientali. Il Music of The Spheres World Tour 2022, che nell’estate prossima vedrà Chris Martin e il resto della band in giro per il mondo, farà a meno dei soliti generatori a gasolio. Fornendo così nuovi parametri di riferimento per l’intero business dei concerti live. Le batterie, informa un comunicato BMW vengono ricaricate “utilizzando una gamma di fonti rinnovabili. Tra cui impianti solari, un pavimento cinetico dello stadio, bici elettriche e generatori alimentati da olio vegetale idrotratato. Il pavimento cinetico dello stadio e le bici elettriche sfrutteranno la potenza collettiva dei tifosi stessi“.

Chris Martin: i voli aerei la parte più complicata per le emissioni

Già due anni fa i Coldplay avevano interrotto i concerti dal vivo, spiegando che li avrebbero ripresi quando ci fosse stata la certezza di un impatto ambientale zero. Ad annunciarlo era stato lo stesso frontman, Chris Martin in un’intervista alla BBC, confermando la svolta-eco della musica del gruppo. “Tutti dobbiamo trovare il modo migliore per fare il nostro lavoro e il nostro prossimo tour sarà il migliore possibile in termini ecologici”, aveva promesso.”La parte più difficile è legata ai voli in aereo. Il nostro sogno, poi, è fare un concerto senza che nessuno usi plastica e alimentato a pannelli solari“. Ora lo stesso Martin spiega:”Siamo orgogliosi di collaborare con BMW per creare la prima batteria da spettacolo ricaricabile al mondo. Ci consentirà di alimentare i nostri concerti quasi interamente da energia pulita e rinnovabile“. E Jens Thiemer di BMW conferma: “La consapevolezza comune della sostenibilità ha portato negli ultimi anni a un intenso e creativo processo di co-creazione tra BMW e Coldplay“.

—————————————————————————————————