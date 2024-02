Test ride BMW CE04. Domenica presso la concessionaria Co.Mo. di Frosinone

Questa domenica a Frosinone il concessionario BMW Co.Mo. organizza un test ride per provare su strada lo scooter elettrico BMW CE04.

Il modo migliore per convincere qualcuno della bontà di un prodotto è farglielo provare. Il detto “provare per credere” non si smentisce mai e quando qualcosa è nuovo e sconosciuto è ancora più valido. Anche per i veicoli elettrici chi ha superato la diffidenza iniziale non è rimasto deluso. Sono tanti i curiosi che sono poi diventati proprietari di un’auto o di uno scooter elettrico proprio dopo aver provato il veicolo di un amico.

Ma se non abbiamo un amico “elettrificato” cosa possiamo fare? La migliore occasione è quella di partecipare a un test ride, salire in sella e fare con comodo un bel giretto. Inoltre i concessionari sono in grado di fornire informazioni su prezzi e allestimenti.

Per chi vive in Lazio questo fine settimana sarà l’occasione perfetta per provare il BMW CE04. La concessionaria Co.Mo. di Frosinone ha organizzato per domenica 25 febbraio un demo ride aperto a tutti e completamente gratuito. Per partecipare basta prenotare lo slot più comodo nella pagina dedicata.

A disposizione dei partecipanti dalle 9.00 alle 13 ci saranno due BMW CE04; ogni turno di test ha una durata di circa 15 minuti.

BMW CE04

Sarà l’occasione perfetta per provare uno degli scooter più rivoluzionari degli ultimi anni. Un mezzo con le tecnologie più avanzate e che sta dettando la linea anche in fatto di design. Uno scooterone elettrico con una potenza nominale di 15 kW (disponibile anche nella versione da 11 kW) e una di picco che arriva a 53 kW. Raggiunge una velocità di 120 km/h e BMW dichiara un’autonomia di 130 km.

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico-