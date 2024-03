Tesla Y o BYD Atto 3? Il dubbio di Matteo

Tesla Y o BYD Atto 3? Matteo ha deciso di passare all’elettrico approfittando dei

maxi-bonus in arrivo ed è ancora indeciso tra questi due modelli. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Tesla Y o BYD Atto 3? Ho un ISEE entro i 30 mila euro e con i nuovi incentivi…

“S to pensando con la mia compagna di fare finalmente il grande salto sull’elettrico, e ci hanno colpito sia per caratteristiche sia per prezzo questi due modelli. Avendo un bambino, cercavamo comunque una macchina spaziosa, per quello abbiamo escluso sia Model 3 sia Seal. Siamo già stati a testarle entrambe. Atto 3 a nostro modo di vedere è più particolare esternamente e negli interni, mentre Tesla ci sembra più affidabile in quanto a servizi e infotainment. Abbiamo riscontrato anche una guida più brillante per quest’ultima, mentre BYD ci ha fatto una proposta migliore a livello economico, circa 5-6 mila euro in meno. Ovviamente usufruiremmo degli incentivi, avendo un ISEE inferiore ai 30.000 euro. Quindi avremmo configurato la Model Y nella versione “base” con trazione posteriore. Mentre per Atto 3 abbiamo scelto l’allestimento Design, che comunque differisce in poco dalla versione ‘base’. A vostro parere complessivamente quale può essere la scelta migliore? Grazie mille e continuate così “ . Matteo Vecchini

Dipende da che cosa conta di più: prezzo o prestazioni