Tesla Model Y Dual Motor Long Range in vendita a 46.900 euro trattabili. La propone Matteo, un lettore che vuole passare alla versione Performance. Per le vostre offerte/richieste di vendita/acquisto scrivete a info@vaielettrico.it

Tesla Model Y Dual Motor con 48.800 km a 46.900 euro

– Anno: 12/2021;

– KM 48.800;

– Città: Milano;

– Prezzo: 46.900 euro.

“Vendo la mia Tesla Model Y Long Range Dual Motor per passaggio al modello Performance. L’auto ha percorso 48.800 km. Data di immatricolazione 22/12/2021, praticamente è del 2022. L’auto è di colore grigio metallizzato, con bellissimi interni bianchi come nuovi. Autopilot standard. Ha i copricerchi neri (includo anche i gemini da 19 originali). È quasi come nuova, con qualche segno di utilizzo. Allego alcune foto. Prezzo di vendita 46.900 euro trattabili. Grazie“. Massimo – 347 7115331. Milano

Le ultime offerte che abbiamo pubblicato

– Modello: Fiat 500e La Prima

– Anno: 2021;

– KM 30.000;

– Città: Torino;

Matteo vende una Fiat 500e La Prima, edizione limitata, anno 2021 full optionals, 30.000 km percorsi e pacco batteria da 42kWh appena sostituito.

– Modello: Kia e-Niro Style 64 kWh

– Anno: 11/2020

– Km: 50.000

. Città: Padova

Emanuele vende la sua Kia e-niro style 64 kWh. E’ l’unico proprietario e garantisce he la vettura è in perfette condizioni.

– Tesla Model Y: la VIDEO-PROVA di Paolo Mariano