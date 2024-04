Anno : 2/2023

: 2/2023 Km : 80.000

: 80.000 Check batteria : n.d.

: n.d. Città: Milano

Milano Prezzo: 42.000 euro

Tesla Model Y 2023 vendesi. L’auto è stata utilizzata come taxi da Simone, un lettore milanese, e ha percorso 80 mila km. Ricordiamo che per le vostre proposte (di cessione o di acquisto) potete scrivere a info@vaielettrico.it.

Tesla Model Y 2023 con 80 mila km, usata come taxi. Prezzo…

Ecco come Simone descrive l’auto che intende vendere: “Volevo chiedervi se fosse possibile pubblicare un annuncio vendita della mia Tesla Model YLR del 02/23 con 80.000km. L’auto ha poco più di 12 mesi la utilizzo come Taxi e non ho effettuato ancora il check delle batterie. Si trova a Milano, ne allego alcune foto. Inoltre ho due treni gomme estive nuove Hankook ev che monterò a breve e un treno invernale Pirelli sottozero al 70%. Più kit tappetini in gomma 3d completo di vasca baule, più protezione sedili posteriori e frunk anteriore e posteriore più portaoggetti vari. Prezzo richiesto 42.000 euro. In attesa di un vostro riscontro, saluto cordialmente“. Per contatti la mail è simone.giannosso@gmail.com oppure info@vaielettrico.it