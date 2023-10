Anno: 12/2019 km: 95.000

Città: Gallarate

Prezzo: 34.000 euro

Carlo vuole vendere la sua Tesla Model 3 Long range AWD per sostituirla con la nuova versione. L’auto è perfetta e con alcuni optional di valore. Gli interessati ad acquistarla e tutti coloro che volessero proporre altre auto elettriche d’occasione possono mettersi in contatto con noi scrivendo a info@vaielettrico.it.

Vi contatto perché vorrei vendere la mia Tesla Model 3 Long Range AWD color grigioperla (ovviamente per comprarne un’altra!). Immatricolata nel dicembre 2019, ha percorso 95.000 km. La batteria e i motori sono in garanzia fino a dicembre 2027. Il prezzo è di 34.000 euro e l’auto è visibile sia a Gallarate sia a Milano.

Sia gli interni che gli esterni sono in ottime condizioni e come optional ha il gancio di traino e la Guida Autonoma al massimo potenziale (da sola vale 7.500 euro).

L’ho caricata per la maggior parte delle volte a casa mantenendo sempre la batteria tra il 20 e l’80 percento di carica (tranne nei viaggi dove ho utilizzato prevalentemente i Supercharger Tesla)

L’autonomia non è cambiata in modo apprezzabile rispetto al nuovo e, in ogni caso, ci sono ancora 4 anni di garanzia sulle batterie e sui motori.

La macchina è fantastica e la vendo solo perché ho deciso di comprare la nuova versione della Model 3. Il prezzo richiesto è di 34.000 euro.

