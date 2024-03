Anno : 2021

: 2021 Km : 44.000

: 44.000 Città: San Donà di Piave

San Donà di Piave Prezzo: 39.500 euro

Tesla Model 3 Dual Motor vendesi: la propone Stefano, un lettore di San Donà di Piave. L’auto, immatricolata nell’agosto 2021, ha 44 mila km. Ricordiamo che per le proposte di cessione o di acquisto potete scrivere a info@vaielettrico.it

Tesla Model 3 Dual Motor dell’agosto ’21 con 44 mila km

Ecco come Stefano presenta la sua auto: “Vendo (per passaggio a Model S) bellissima Model 3 Long Range Dual Motor, 4×4, immatricolata ad agosto 2021. 44.000km, colore nero pastello (PBSB), interni in pelle nera Premium con inserti in legno, audio Premium (14 casse, 2 subwoofer, 2 amplificatori). Ha ovviamente tutte le opzioni del modello 2021, quindi pompa di calore, doppi vetri, rifiniture in tinta, etc etc. Ultimo modello fornito con i sensori (indispensabili ad oggi per summon e autopark) e i fendinebbia. Aggiunti proiettori illumina pozzanghere con logo Tesla. L’auto ha 476 cavalli e fa da 0-100 in 4,4 secondi, con la velocità massima limitata a 235 Km/h. Incluso nel prezzo di 39.500 euro ci sono i copricerchi aero originali (nelle foto non si vedono). Mentre con 400 euro aggiuntivi fornisco secondo set di pneumatici invernali del valore di 1.000 euro. Garanzie: base fino al 02/09/2025. Batteria fino al 02/09/2029. Gruppo Trazione fino al 02/09/2029″. Contatti su: stetor@wonderful.photo o scrivendo a info@vaielettrico.it

Tutte le offerte di “Elettrico Usato”: Tesla, Skoda, VW, Nissan, Renault, Fiat, Peugeot, Cupra, Aiways…

Nella nostra Sezione dedicata all’Elettrico Usato trovate tutte le offerte che vengono man mano pubblicate. Ci sono modelli di tutte le marche, al momenti quelli che compaiono più frequentemente sono la Tesla Model 3, le Volkswagen ID.3 e ID.4, la Fiat 500e e la Renault Zoe. In genere chi vende ci fa sapere che non lo fa perché stufo dell’elettrico, come capita di leggere malignamente in rete, ma per acquistare un’altra elettrica. Spesso più recente e con maggiore autonomia. E chi invece è interessato a comprare, apprezza il fatto che non si tratta di semplici annunci, ma di descrizioni delle vetture fatte da chi le ha vissute quotidianamente negli ultimi anni.