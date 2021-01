Tesla e Porsche, i sogni diventano più abbordabili Taycan

Tesla e Porsche, i sogni diventano più abbordabili. La Casa di Elon Musk taglia i prezzi del Model 3, la Casa tedesca lancia la versione entry level della Taycan.

Tesla e Porsche / Cominciamo dai ribassi del Model 3

Certo, non stiamo parlando di prezzi popolari, ma certamente di cifre più contenute rispetto agli importi contenuti finora. Cominciamo dal Model 3: i listini in casa Tesla sono piuttosto ballerini, schizzano in su e in giù con facilità. Ora la freccia è decisamente orientata al ribasso, come puntualmente segnalato dal blog del Tesla Club Italy. La versione più abbordabile, la Standard Range Plus, ora parte da 47.990 euro (prima era a 50.990). Per la Long Range il taglio è ancora già netto, da 57.920 a 53.990, mentre la Performance cala da 65.490 a 60.990. Da tener conto che sulle prime due versioni si applicano gli incentivi, pari a 10 o 6 mila euro a seconda che si abbia o meno una vecchia auto da rottamare. Sono prezzi decisamente competitivi, anche se confrontati con le concorrenti a benzina della stessa categoria, a partire da Audi A4, BMW Serie 3 e Mercedes Classe C. Listini che Tesla può mettere in campo grazie a costi di produzione sempre più contenuti.

La Taycan arriva con l’entry-level da 85 mila euro

E ora c’è anche la Porsche Taycan “primo prezzo”. Ovvero la quarta versione della prima auto elettrica della Casa tedesca, dopo la Turbo S, la Turbo e la 4S. Questa si chiama semplicemente Taycan, perché è proprio il modello-base, con la trazione posteriore. La potenza è di 240 kW, con un pacco-batterie “Performance” da 79,2 kWh di capacità lorda e 431 km di autonomia WLTP. Accelerazione da 0 a 100 in 5,4 secondi. Sarà in vendita in Europa da marzo e per ora si consce il prezzo per la Germania: 83.520 euro. In Italia presumibilmente saremo sugli 85 mila, visto che l’aliquota Iva è superiore.

Di questa versione è disponibile (a un prezzo ovviamente superiore) un allestimento con più potenza (280 kW), più batteria (la “Performance Plus” da 93,4 kWh) e più autonomia (484 km). Su queste nuove versioni della Taycan è disponibile la funzione Plug & Charge, che consente di ricaricare e pagare senza bisogno di card o app. Appena il cavo viene collegato, l’auto stabilisce una comunicazione crittografata con la stazione di ricarica compatibile. E fa tutto da sola, come già fanno le Tesla nei Supercharger.

————————————————————————————————–

