Tesla e Polestar scalano la top 50 delle vendite in Europa. Ma se l’ascesa della prima era attesa, sorprende quella del marchio un po’ svedese e un po’ cinese.

Tesla e Polstar, native elettriche contro i marchi storici

Car Industry Analysis ha tirato le somme delle vendite di tutti i marchi automobilisti nel primo trimestre dell’anno. Una classifica in cui sulla carta Tesla e Polestar sono penalizzati, avendo solo una ristretta gamma di costosi modelli elettrici. E per di più disponendo di una rete di vendita non paragonabile a quella dei marchi storici. Eppure Tesla è ormai entrata stabilmente nella Top 20, al 18° posto, ed è a un passo dal superare Seat e Volvo. Questo grazie anche alla maggiore disponibilità di auto da consegnare con l’entrata in funzione della fabbrica tedesca di Grunheide. Tesla si lascia già alle spalle marchi storici come Nissan, Mini, Mazda, Suzuki e Jeep, in grado di offrire alla clientela anche modelli con ogni tipo di motorizzazione e a costi ben più contenuti. Oltretutto la marca di Elon Musk sta dimostrando di saper affrontare con molta più disinvoltura la crisi nelle forniture di chip, che invece azzoppa le marche tradizionali.

Occhio alla Polestar, ha già superato Alfa e Jaguar

Ma in un certo senso colpisce ancor di più il risultato di Polestar, marca giovanissima nata nell’ambito del colosso cinese Geely e della Volvo. Anche qui nel primo trimestre dell’anno c’è stato un sorpasso nelle vendite su due marchi storici come Jaguar e Alfa Romeo. Il numero di auto vendute è ancora modesto, in tutto 6.508, ma dà l’idea della potenzialità di un marchio che al momento è distribuito solo in alcuni Paesi del Nord Europa. In Italia, per esempio, non è ancora presente. Ma al Nord Polestar se la batte con Tesla nelle prime posizioni delle elettriche più vendute. In Svezia, per esempio, in aprile la Polestar 2 è stata la seconda auto più venduta in assoluto, alle spalle soltanto della Kia Niro, disponibile in tutte le motorizzazioni (elettrico compreso). Ed è solo l’inizio di una storia tutta da scrivere, per un marchio che ha tutti gli ingredienti per avere successo. Con un grande gruppo alle spalle e un design (molto nordico) originale, uno dei pochi ad interpretare con efficacia la nuova era dell’elettrico.

