Tesla e le cinesi, il mondo EV è affar loro

Tesla e le cinesi, la classifica delle vendite di auto con la spina nel mondo continua ad essere affar loro. Distanziati i modelli europei: solo 8° la VW ID.4.

Tesla e le cinesi, con VW e Hyundai a inseguire

Tesla primeggia un po’ in tutto le classifiche, sia a livello di marca, sia come modelli più venduti. Questo nonostante le sue auto non siano proprio economiche, con prezzi che in Italia partono da oltre 57 mila euro. E in generale, in un mondo in recessione, le auto ricaricabili continuano ad aumentare vendite e quote di mercato. In giugno le immatricolazioni globali sono aumentate del 54% rispetto allo stesso mese del 2021, con un nuovo un record di 913.000 unità. Le statistiche sono state realizzate per Cleantechnica dallo specialista Jose Pontes, secondo il quale settembre “potrebbe essere il primo mese in cui il mondo raggiunge il milione di immatricolazioni di veicoli plug-in!“. Questo grazie anche al fatto che la Cina ha superato le difficoltà produttive legate a nuovi lockdown. Già in giugno, comunque, le elettriche pure sono arrivate al 12% di quota sul mercato globale. Considerando anche le ibride plug-in, siamo al 16%.

Si consolida il primato del Model Y, leader globale

Quanto ai modelli più venduti, la top 20 mondiale di giugno pubblicata da Cleantechnica è un florilegio di nomi cinesi più o meno conosciuti. Dietro ai due soliti noti, Tesla Model Y (98 mila consegne) e Model 3 (53 mila). Come si diceva, un solo nome europeo compare in classifica ed è la ID.4, che si conferma l’unica world car del Gruppo Volkswagen, in grado noi far numeri anche in Cina e USA. Un buon risultato è anche il 20° posto della Hyundai Ioniq 5, considerato il prezzo non certo economico del Suv coreano. Resta da chiedersi che cosa succederà se e quando la truppa di modelli cinesi che popolano la top 20 arriverà in Europa. Anche se al momento l’interesse dei costruttori sembra più concentrato sull’enorme mercato interno, più che sull’export. Infine va segnalato l’ottimo risultato nel semestre delle 500e, limitata dal fatto di essere disponibile solo in Europa (non tutta, peraltro). Nei primi 6 mesi del 2022 se ne sono vendute 32.315.