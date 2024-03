TENWAYS CGO009. City bike tecnologica e di design

TENWAYS con la CGO009 fa un passo avanti e per la prima volta integra componenti propri come il motore C9.

Il nome non è dei più semplici, ma la CGO009 è per TENWAYS un modello di particolare importanza. È infatti la prima eBike che adotta componenti prodotti internamente da TENWAYS. In particolare il motore C9, interamente progettato in house.

La CGO009 è un city bike elettrica che vuol coniugare estetica e tecnologia per offrire sotto tutti i punti di vista un mezzo perfetto per gli spostamenti urbani. Il tutto ovviamente con un giusto compromesso tra qualità e prezzo. TENWAYS descrive la CGO009 come “una smart e-bike di valore superiore, per chi apprezza stile, tecnica e affidabilità e non si accontenta di meno”.

Come è fatta la TENWAYS CGO009

Ha un telaio a parallelogramma ha una portata massima di 145 kg. Il motore C9 arriva a una velocità limitata per legge di 25 km/h e una coppia di 45 Nm. L’autonomia dichiarata è di circa 85 km. La funzione di power-boost fornisce un’ulteriore accelerazione quando è necessario. Le luci sono integrate nel telaio, soluzione che regala un look davvero elegante alla TENWAYS CGO009. La batteria è da 374 Wh, è agli ioni di Litio ed è costituita da celle LG. Dotazioni davvero interessanti i freni a disco idraulici e la trasmissione a cinghia di carbonio Gates. Il peso si aggira intorno ai 22 kg.

Il manubrio ricurvo ospita i comandi e il supporto per smartphone. Non c’è un display, tutte le informazioni sono chiaramente mostrate attraverso piccoli led sui comandi.

Disponibile nei colori Midnight Black, Olive Green e Ice Blue, può essere acquistata su sito web di TENWAYS e presso la rete di rivenditori al prezzo di 2.399 euro.