Tempi di ricarica, stop agli spot Toyota e Hyundai

Tempi di ricarica: il regolatore britannico della pubblicità ha fermato le campagne di Toyota e Hyundai, con affermazioni ritenute esagerate.

Troppo ottimismo su tempi di ricarica e capillarità delle colonnine

Altrettanto fuorvianti sono state giudicate dalla Advertising Standards Agency (ASA) anche le affermazioni sulla disponibilità delle stazioni di ricarica. Il quotidiano inglese The Guardian riferisce che le due marche sono state entrambe costrette a interrompere la pubblicazione dei loro annunci. L’ASA si è mossa dopo alcuni reclami di automobilisti che lamentavano tempi di sosta per rifornire più lunghi di quanto annunciato. E anche che le aree delle ricariche ad alta potenza sono meno capillari di quanto enunciato. Toyota, in particolare, ha lanciato una campagna sul web per il lancio del suo Suv elettrico bZ4X, con lo slogan Making Electric Easy (Rendere Semplice l’Elettrico). Affermando che il Suv può essere caricato fino all’80% in circa 30 minuti con una colonnina DC da 150. kW. Assicurando che “si trovano facilmente punti di ricarica rapida nei luoghi pubblici“, soprattutto nelle zone in cui “è più probabile che i clienti ne abbiano bisogno“.

“Omesse informazioni critiche sui tempi reali”