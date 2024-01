Telepass integra Cooltra nel suo sistema di smart mobility

Con la partnership siglata ieri fra Telepass e Cooltra gli e-scooter in sharing di Cooltra si potranno sbloccare e utilizzare dall’App di Telepass. Secondo i firmatari, l’accordo faciliterà l’adozione di una mobilità virtuosa all’insegna del mobility-as-service.

L’integrazione degli scooter elettrici Cooltra è agevolata dall’aggregazione del servizio sull’applicazione URBI. URBI è il service integrator del gruppo Telepass. Partecipa alla sperimentazione del progetto nazionale MaaS4Italy a Milano, Roma e Torino. Proprio le tre città in cui è disponibile il servizio di sharing Cooltra.

Nell’App di Telepass tutto per il noleggio degli e-scooter Cooltra

Per i clienti di Cooltra sarà sufficiente accedere all’App Telepass (Plus e X), localizzare lo scooter più vicino, prenotarlo e sbloccarlo per iniziare a usufruirne. La chiusura delle corse può avvenire solo una volta parcheggiato il veicolo all’interno delle aree consentite. Ma occorrerà caricare una foto del mezzo per dimostrarlo.

«Abbiamo individuato in Cooltra un partner strategico per promuovere comportamenti di mobilità sempre più sostenibili negli spostamenti quotidiani dei nostri clienti» commenta Aldo Agostinelli, Chief Consumer Sales and Marketing Officer di Telepass. «Grazie alla collaborazione con partner solidi – aggiunge – e che forniscono servizi efficienti, possiamo facilitare la vita delle persone, liberare il loro tempo e contribuire alla riduzione della CO2 dentro e fuori le città».

Uno sola piattaforma per tutta la mobilità “as a service”

Per Enrico Pascarella, Italy Regional Manager di Cooltra l’accordo di partnership è «un ulteriore passo in direzione del processo di integrazione di servizi di mobilità alternativa e sostenibile» attraverso «lo sviluppo di piattaforme integrate che possono raggiungere un bacino di utenti maggiore».

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –