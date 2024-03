Tariffe luce: “Stop alle chiamate selvagge dei call center”

Offerte luce: basta con le telefonate selvagge dei call center. È una delle richieste avanzate dalle associazioni dei consumatori all’autorità pubblica Arera.

Offerte luce: solo il 15% dei consumatori ha scelto un contratto più vantaggioso

Primo incontro del Tavolo consumatori fine tutela, istituito da Arera per un confronto sui temi legati alla fine delle tutele di prezzo per energia elettrica e gas. Tra le lamentele avanzate da Assoutenti, c’è il martellamento telefonico dei call center, con offerte trabocchetto, in cui troppi italiani continuano a cadere. “Per prima cosa chiediamo una corretta informazione sulla natura dei contratti. Nonostante il portale delle offerte messo a disposizione da Arera, su oltre 2 milioni di scelte effettuate nel 2023 solo il 15% dei consumatori sceglie un contratto più vantaggioso. Mentre l’85% è andato incontro a tariffe uguali se non peggiori, complici anche le telefonate selvagge dei call center. In secondo luogo una tutela vera dei clienti vulnerabili. che rimarranno nel mercato di maggior tutela anche dopo il 1 luglio. Pagando una tariffa più cara rispetto a chi a quella data passerà al Servizio a tutele graduali. E che, secondo Arera, ad oggi è più vantaggioso di 130 euro l’anno e più conveniente di qualsiasi offerta del mercato libero“.

“Garantire la possibilità di rientro nella maggior tutela fino al 30 giugno”

L‘Unione Nazionale Consumatori parla di un incontro“molto proficuo. L’Authority ha condiviso le nostre preoccupazioni, frutto delle tantissime segnalazioni ricevute ai nostri sportelli. E ha accolto molte delle nostre istanze, a cominciare dalla necessità di fornire ai consumatori tutte le informazioni e gli strumenti per poter effettuare scelte consapevoli. In questa fase transitoria è fondamentale garantire il rientro nel Servizio di maggior tutela fino al 30 giugno 2024, senza ostacolare in alcun modo il consumatore che dal mercato libero desidera uscirne. Stesso discorso per i clienti vulnerabili, anche se per loro al momento non vi è una scadenza temporale per inoltrare la richiesta“.

