Tacita, con una moto elettrica alla Dakar

La casa italiana parteciperà alla Dakar con la sua moto, ovvimente elettrica, la Tacita Discanto e un suo racing team: il TACITA FORMULA CORSA.

Per Tacita quello alla Dakar è un ritorno. La Casa italiana 100% elettrica infatti ha debuttato alla celeberrima gara già nel 2020. Proprio in quell’occasione si presentò come la prima moto elettrica alla Dakar. La Dakar 2024 si disputerà dal 5 al 19 gennaio e al via ci saranno anche le due Tacita Discanto. Una presenza che, oltre ad avere una forte rilevanza simbolica, sarà un laboratorio a cielo aperto. Una sfida tecnologica che permetterà di mettere alla prova idee, progetti e sviluppi.

La moto italiana sarà iscritta alla “Dakar Future – Mission 1000”, categoria riservata ai veicoli con tecnologie decarbonizzanti, quindi idrogeno, ibride e ovviamente anche elettriche.

La Dakar metterà infatti alla prova soprattutto le tecnologie di efficientamento energetico, ma non solo. Sarà un ottimo test anche per il nuovo telaio e per l’innovativo sistema di bilanciamento dei pacchi batteria. La moto pra han un peso di 180 kge può raggiungere una velocità massima di 150 km/h. L’asso nella manica di Tacita è il batterfy swap che consente la sostituzione delle batterie in pochi minuti durante il refuelling.

“Quella di Tacita è un’avventura entusiasmante – commenta Luca Oddo, CEO di Tacita – E non solo per la partecipazione alla competizione più difficile al mondo come la Dakar, ma per le sfide tecnologiche che ci vedono protagonisti. Come noi i nostri investitori hanno avuto il coraggio, lo spirito e la lungimiranza di credere in un progetto che nasce da lontano e che vede i valori della sostenibilità e di un futuro migliore fusi nel nostro marchio. L’innovazione è la nostra silenziosa e discreta compagna che ci accompagna in questo viaggio e che accompagna chiunque in sella a una moto Tacita.“ conclude Oddo.

“Abbiamo fatto nascere Tacita nel 2011 – commentano Pierpaolo Rigo e Dinamaria Ollino rispettivamente Presidente e Vicepresidente di Tacita – Da allora tutto l’impegno e lo sforzo sono stati il motore instancabile di una ricerca e sviluppo continui che hanno portato ai risultati tecnologici di oggi. Sono molte le persone che hanno collaborato con noi per il nostro progetto, tutte con grandissime capacità ma soprattutto con un grandissimo cuore e a cui vogliamo dire un grandissimo grazie. Ma quello che c’è oggi per noi è già passato perché insieme stiamo già esplorando e sviluppando nuove tecnologie e nuovi modi per regalare le più forti emozioni a chi ama le moto, il viaggio e l’avventura”.